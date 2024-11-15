洛阳重点检查宾馆酒店和民宿明码标价情况

随着五一假期的临近，洛阳的宾馆酒店和民宿也迎来住宿预订高峰期。28日，洛阳市市场监管局执法人员开展节前市场价格监督检查，重点检查宾馆酒店和民宿的明码标价情况。

随着五一假期的临近，洛阳的宾馆酒店和民宿也迎来住宿预订高峰期。28日，洛阳市市场监管局执法人员开展节前市场价格监督检查，重点检查宾馆酒店和民宿的明码标价情况。

在洛龙区龙门古街、龙门大道等处，执法人员查看了宾馆酒店落实明码标价情况、有无放置价格公示牌，对明码标价不规范的商家要求其现场进行整改，向相关负责人发放提醒告诫书，要求其在经营场所醒目位置公示价格信息，不得收取标价之外未标明的费用；通过网络等方式销售商品或提供服务的应当通过网络页面，以文字、图像等方式明码标价，不得在首页或者其他显著位置标示的商品或者服务价格低于在详情页面标示的价格，公布的促销活动范围、规则不得与实际促销活动范围、规则不一致，不得在电商平台等渠道预订订单生效情况下单方面毁约或者擅自提高价格。

洛阳市市场监管局相关负责人表示，宾馆酒店实行市场调节价，经营者应当遵循公平、公正、诚实信用的原则，合理使用自主定价权，为消费者提供质价相符的商品和服务，不得在标价之外加价出售商品或者提供服务，不得收取任何未予标明的费用，确保消费者明白消费。五一期间，洛阳各级市场监管部门将全力维护价格市场秩序，切实维护广大市民游客的合法权益。广大市民如果发现商家有违法违规行为，请保留好相关证据，及时拨打12315服务热线投诉举报。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 吴晓潇 文/图)