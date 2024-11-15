1元直达，经过你家吗？洛阳开通209路公交线路

28日，记者从洛阳市公交集团获悉，为方便红山区域乘客出行，自4月30日起，该集团开通209路公交线路。同时，取消与209路线路高度重合的V10路公交线路。

28日，记者从洛阳市公交集团获悉，为方便红山区域乘客出行，自4月30日起，该集团开通209路公交线路。同时，取消与209路线路高度重合的V10路公交线路。

●209路

首末站：红山公交停车场—大所社区

线路：线从红山公交停车场发车，走秦岭西路、邙岭大道、衡山路、建设路、武汉路、景华路、康滇路、西苑路、郑州路(回程)、乐业路(回程)、武汉南路、孙石路、龙裕路、蓬莱路、秦岭南路、祁连路，到达终点站大所社区。

停靠站点：红山公交停车场、杨冢东、红山乡、邙岭大道小浪底专用线西、柿园、衡山路邙岭大道口南、衡山路立交桥北、衡山路立交桥南、衡山路芳华路口南、衡山路、建设路武汉路口、武汉路中州西路口北、景华路武汉路口、洛阳新里程医院、西苑路郑州路口(回程)、武汉南路西苑路口南、武汉南路联盟路口南(去程)、武汉南路南华路口南、武汉南路蓬莱路口北、武汉南路孙白路口北、孙白路武汉南路口西、蓬莱路龙裕路口西、蓬莱路秦岭南路口东、大所社区。

首、末班发车时间：红山公交停车场6:35、19:00，大所社区7:20、19:45

票价：1元/人次，支持移动支付和各类IC卡。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图）