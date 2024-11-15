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洛阳市启动化工行业安全专项整治行动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.28 16:07
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　　28日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会获悉，洛阳市启动化工行业安全专项整治行动，采取“企业自查+部门联查+专家会诊”相结合的方式，对所有危化品生产、储存、使用单位开展拉网式“大排查”，“一企一策”建立清单台账，对重大隐患实行挂牌督办，对违法违规行为依法从严查处。

　　【排查三类化工企业】

　　危险化学品生产、经营、使用(发证)企业，包括新建、在建企业和长期停产企业。

　　一般化工、医药生产企业，包括新建、在建企业和长期停产企业。

　　涉及使用反应釜、储罐、精馏塔、地面火炬等疑似化工装置的其他类型企业。

　　【排查四类重点场所】

　　长期停产或关闭的化工企业。

　　建设项目安全设施“三同时”手续缺失、未经正规设计且未进行安全设计诊断的企业。

　　废弃闲置厂房、仓库、校舍、民房、养殖场等场所。

　　位置偏僻、有一定的空间可以放置化工生产设备和储存原料、产品的场所。

　　【查处十类问题线索】

　　生产设备：使用塑料桶、铁皮罐、气瓶、反应釜、蒸馏罐、搅拌机等作为生产容器和装置。

　　装置设施：存在设备锈蚀严重、管道私拉乱接现象。

　　气味：有臭鸡蛋味、刺激性、甜腻味、酸腐味等导常气味。

　　排放：排放白雾、有色烟雾。

　　废水：排出废水的颜色发黑、发红或浑浊，水面漂浮油污或泡沫。

　　生产时间与噪声：生产场所有夜间生产并伴有异常噪音。

　　电力：有私拉动力电线路。

　　能源：大量使用燃煤锅炉或液化气罐。

　　运输：有罐车、厢式货车等疑似危险化学品车辆出入。

　　原料：产品、原料没有名称。

　　【重点整治内容】

　　非法违法转让、转包、转租厂房、设备、资质，或以挂靠、“厂中厂”等方式，从事化工生产、储存的。

　　擅自改变生产经营范围，非法违法从事化工生产、储存或超许可范围生产、储存、经营危险化学品的。

　　无证无照或证照不全生产经营危险化学品的小企业、小作坊、黑窝点。

　　化工企业挂名“生物”“医药”“科技”“新材料”等，逃避安全监管的。

　　利用废弃闲置厂房、仓库、校舍、民房、养殖场等，无证无照从事化工生产、储存的。

　　应关闭未关闭或关闭不到位，关闭取缔后又擅自继续从事非法违法化工生产、储存活动的。

　　存在其他非法违法化工生产、储存活动的。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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