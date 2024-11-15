28日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会获悉，洛阳市启动化工行业安全专项整治行动，采取“企业自查+部门联查+专家会诊”相结合的方式，对所有危化品生产、储存、使用单位开展拉网式“大排查”，“一企一策”建立清单台账，对重大隐患实行挂牌督办，对违法违规行为依法从严查处。

28日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会获悉，洛阳市启动化工行业安全专项整治行动，采取“企业自查+部门联查+专家会诊”相结合的方式，对所有危化品生产、储存、使用单位开展拉网式“大排查”，“一企一策”建立清单台账，对重大隐患实行挂牌督办，对违法违规行为依法从严查处。 28日，记者从洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会获悉，洛阳市启动化工行业安全专项整治行动，采取“企业自查+部门联查+专家会诊”相结合的方式，对所有危化品生产、储存、使用单位开展拉网式“大排查”，“一企一策”建立清单台账，对重大隐患实行挂牌督办，对违法违规行为依法从严查处。 【排查三类化工企业】 危险化学品生产、经营、使用(发证)企业，包括新建、在建企业和长期停产企业。 一般化工、医药生产企业，包括新建、在建企业和长期停产企业。 涉及使用反应釜、储罐、精馏塔、地面火炬等疑似化工装置的其他类型企业。 【排查四类重点场所】 长期停产或关闭的化工企业。 建设项目安全设施“三同时”手续缺失、未经正规设计且未进行安全设计诊断的企业。 废弃闲置厂房、仓库、校舍、民房、养殖场等场所。 位置偏僻、有一定的空间可以放置化工生产设备和储存原料、产品的场所。 【查处十类问题线索】 生产设备：使用塑料桶、铁皮罐、气瓶、反应釜、蒸馏罐、搅拌机等作为生产容器和装置。 装置设施：存在设备锈蚀严重、管道私拉乱接现象。 气味：有臭鸡蛋味、刺激性、甜腻味、酸腐味等导常气味。 排放：排放白雾、有色烟雾。 废水：排出废水的颜色发黑、发红或浑浊，水面漂浮油污或泡沫。 生产时间与噪声：生产场所有夜间生产并伴有异常噪音。 电力：有私拉动力电线路。 能源：大量使用燃煤锅炉或液化气罐。 运输：有罐车、厢式货车等疑似危险化学品车辆出入。 原料：产品、原料没有名称。 【重点整治内容】 非法违法转让、转包、转租厂房、设备、资质，或以挂靠、“厂中厂”等方式，从事化工生产、储存的。 擅自改变生产经营范围，非法违法从事化工生产、储存或超许可范围生产、储存、经营危险化学品的。 无证无照或证照不全生产经营危险化学品的小企业、小作坊、黑窝点。 化工企业挂名“生物”“医药”“科技”“新材料”等，逃避安全监管的。 利用废弃闲置厂房、仓库、校舍、民房、养殖场等，无证无照从事化工生产、储存的。 应关闭未关闭或关闭不到位，关闭取缔后又擅自继续从事非法违法化工生产、储存活动的。 存在其他非法违法化工生产、储存活动的。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 刘仟仟）