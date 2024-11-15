科技赋能花海盛宴 洛阳移动护航汝阳杜鹃赏花季

在第二十三届汝阳杜鹃赏花季盛大启幕之际，漫山的红霞吸引着八方游客来“中原花海”踏春。洛阳移动科技赋能，创新技术手段织密“通信网”，为这场文旅盛会提供全天候、高品质的通信保障。

在第二十三届汝阳杜鹃赏花季盛大启幕之际，漫山的红霞吸引着八方游客来“中原花海”踏春。洛阳移动科技赋能，创新技术手段织密“通信网”，为这场文旅盛会提供全天候、高品质的通信保障。

工作人员穿越密林搬运基站设备

智慧基建筑牢通信底座。与往届开幕式不同的是，2025年汝阳杜鹃赏花季线上开幕由央视频、人民日报海外网等100家新媒体平台网络直播，针对景区瞬时人流激增、网络需求多元的特点，通信保障团队提前部署，对西泰山长达9公里的杜鹃花长廊，及核心游览区实施网络扩容升级。河南移动累计调整优化29个4G基站扇区、9个5G基站扇区，新增开通2个5G基站，实现景区5G信号覆盖率提升至98%。特别引入的应急通信车驻守观景平台，通过动态负荷均衡技术，将直播、视频传输等高流量业务分流至专用通道，确保游客短视频分享、直播互动等需求畅通无阻。

技术人在花海长廊里开展网络测试

双线保障激活云端互动。为满足河南卫视等媒体高清直播和百余名网红达人实时互动需求，洛阳移动部署2条万兆互联网专线，为直播业务分配独立带宽资源。据统计，开幕式当天景区峰值流量达日常9.6倍，网络全程保持零卡顿，助力“云端赏花”话题全网播放。

工作人员攀上铁塔架设5G基站

工作人员与开通的应急通信保障车合影

场景化服务提升体验温度。在人流密集的杜鹃谷、情侣峰等景点，通信团队运用“宏微协同”组网方案，精准覆盖拍照打卡区、休憩服务区等场景。来自郑州的游客李女士感叹：“原以为深山信号弱，没想到连无人机航拍都能实时回传4K画面。”

“移起行，更出彩”。本届杜鹃花节通过通信技术与自然景观的深度融合，不仅创造了“汉服巡游+5G直播”“杜鹃摄影大赛+云端展厅”等跨界体验，更探索出“文旅活动+数字基建”的县域经济发展新范式，让科技力量为“绿水青山”注入持久活力。(王俊鹏 刘志杰)