金融“及时雨” 浇灌小微企业成长路——建行洛阳分行小微企业融资协调工作机制助力小微企业发展

“多亏了小微企业融资渠道的便捷和建设银行的支持，让我们快速获取了周转资金，真是为我们解决了燃眉之急。”洛阳某建筑材料有限公司的智总感慨地说道。

“多亏了小微企业融资渠道的便捷和建设银行的支持，让我们快速获取了周转资金，真是为我们解决了燃眉之急。”洛阳某建筑材料有限公司的智总感慨地说道。

近日，这温暖一幕在洛阳上演，建设银行洛阳分行以实际行动为小微企业发展注入强劲动力。

洛阳某建筑材料有限公司在经营过程中，突遇资金短缺难题，企业发展面临困境。建设银行洛阳分行在日常走访中敏锐捕捉到这一信息，建行伊川支行客户经理迅速与智总取得联系。通过深入、细致的沟通，全面了解公司经营情况与资金需求后，为其量身推荐了“善科贷”产品。凭借专业高效的服务流程，该企业成功获批204万元授信额度，及时填补资金缺口，解了企业的燃眉之急，也为企业后续发展奠定了坚实基础。

让企业少跑腿，小微企业融资协调工作机制的设立，犹如一座坚实的桥梁，搭建起银行与企业精准对接的通道，致力于实现信贷资金直达基层，以快速便捷的流程、适宜的利率，切实破解小微企业融资难、融资贵等问题。自去年该工作机制启动以来，建行洛阳分行积极响应、主动担当，迅速成立工作专班。依托各区县专班提供的企业名单，精准发力，实现银企之间的快速对接，让信贷资金如同涓涓细流，精准滴灌小微企业发展的土壤。

今年以来，该行为进一步推动支持小微企业融资协调工作机制走深走实，建设银行洛阳分行持续发力。积极组织客户经理深入园区、市场、商圈，开展全方位、地毯式走访。每到一处，客户经理都与企业主面对面交流，深入了解企业经营状况和融资需求，并为企业提供政策咨询、产品介绍、业务办理等一站式服务。针对不同企业的特点和需求，提供“一对一”专属服务，真正打通了金融惠民利企的“最后一公里”。

数据是最有力的证明。截至2025年4月15日，建设银行洛阳分行走访小微企业达10382户，个体工商户14275户。通过不懈努力，合计授信并投放9609户，金额高达89.75亿元，平均年化利率仅3.40%。这一组组数据，不仅彰显了建行洛阳分行的责任与担当，更实实在在地为小微企业减轻了融资负担，助力企业轻装上阵。

未来，建设银行洛阳分行将继续秉持初心，全面施策、精准对接，持续推动小微企业融资协调工作机制发挥更大效能。以更加优质、高效、贴心的金融服务，为洛阳民营中小微企业的发展保驾护航，为当地经济高质量发展贡献更多金融力量，让更多小微企业在金融“及时雨”的滋润下，茁壮成长、绽放活力。(建洛宣)