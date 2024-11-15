网友反映洛浦公园内遛狗人太多 洛阳市城管局：将加大巡逻力度

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园晚上遛狗的人太多了。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：洛浦公园晚上遛狗的人太多了。

市城市管理局回复：针对携犬入园问题，由于园区无执法权，发现携犬入园的游客时，安保人员均以制止和劝离为主。下一步，洛浦公园将加大安保巡逻力度，增加巡逻频次，强化对携犬入园行为的管理。同时，园区各出入口设置有禁止携犬入园的提示牌，工作人员也将持续加大此项工作的宣传力度。在此，我们也呼吁广大市民游客文明游园，大家共同维护和谐的游园秩序！

>>>点击查看原帖 ⑥