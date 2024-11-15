个人人事档案如何转回洛阳？人社局最新回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己的人事档案在郑州市就业创业服务中心，现在已经在郑州的单位离职，需要把人事档案转回洛阳人力资源和公共就业服务中心，请问如何办理，需要提交什么资料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自己的人事档案在郑州市就业创业服务中心，现在已经在郑州的单位离职，需要把人事档案转回洛阳人力资源和公共就业服务中心，请问如何办理，需要提交什么资料？

市人力资源和社会保障局回复：当事人可持解除劳动合同和身份证原件，到养老保险缴纳地或户籍所在地的人力资源公共就业服务中心档案保管部门开具调档函，持调档函到原档案保管部门办理档案转递手续。

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