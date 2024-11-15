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工期65天！启明东路(环卫路—三川大道段)封闭施工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警 2025.04.28 11:08
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　　昨日，“洛阳交警”微信公众号发布公告，内容如下：

启明东路(环卫路—三川大道段)道路施工公告

　　为提升启明东路排水能力，消除三川大道西侧老石桥安全隐患，瀍河区住房和城乡建设局计划于2025年4月26日起对启明东路(环卫路—三川大道段)实施建设，工期65天。为确保施工质量及通行车辆和人员的交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，现公告如下:

　　一、启明东路(环卫路—三川大道段)道路封闭施工工程工期预计自2025年4月26日8时起至2025年6月30日止。施工期间只预留临时便道以方便周边居民通行。沿线各单位务必配合将施工区域内停放车辆挪移。

　　二、施工期间，除工程施工车辆及特种车辆外，严禁非施工车辆、行人进入封闭施工区域。绕行车辆需服从交警部门、建设(施工)单位现场交通管理人员统一指挥。

　　三、公交线路调整：由公交公司制定并发布。

　　四、请过往车辆和沿线居民合理安排出行路线和时间，在此对施工期间造成的不便深表歉意，敬请谅解与支持。

　　特此公告

瀍河区住房和城乡建设局
2025年4月25日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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