省级制造业高质量发展专项资金项目（中小企业类）申报启动

记者日前从市工信局获悉，2025年省级制造业高质量发展专项资金项目(中小企业类)申报工作启动，企业最高可获得500万元资金支持。

记者日前从市工信局获悉，2025年省级制造业高质量发展专项资金项目(中小企业类)申报工作启动，企业最高可获得500万元资金支持。

●省级以上中小企业公共服务平台将根据省工信厅确定的标准，接受平台建设、服务开展、可持续发展等方面业务考核，并根据考核结果获得奖励。一等奖可获奖励50万元，二等奖30万元，三等奖10万元。

●处于有效期内的国家级专精特新“小巨人”企业，可根据在项目建设中用于提升企业创新能力和专业化水平的设备、软件投资获得补助，补助金额不超过设备、软件实际投资额的20%，最高不超过500万元。

●除设备更新贷款贴息、融资租赁补贴、产业关键核心技术攻关等项目外，同一单位原则上在一个申报年度内只能申报一个省级制造业高质量发展专项资金项目。申报单位需在省工信厅项目申报系统(通过官网http://gxt.henan.gov.cn进入)注册账号，经审核通过后登录填报相关材料，进入公示阶段后还需在规定时间内登录工业和信息化预算绩效管理平台，完成项目绩效目标填报。如需咨询，可联系市工信局(65590189)和市财政局(63259747)。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 赵玉婷)