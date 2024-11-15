鸳鸯，好兄弟（河洛学堂）

看见“鸳鸯”二字，人们往往想到夫妻，谁会想到兄弟？

看见“鸳鸯”二字，人们往往想到夫妻，谁会想到兄弟？

“鸳鸯，美贤也，有贤者二人，双飞东岳，扬辉上京。”在晋人郑丰笔下，鸳鸯比喻陆机、陆云兄弟俩。

“鸳鸯于飞，肃肃其羽。朝游高原，夕宿兰渚。邕邕和鸣，顾眄俦(音同愁)侣。俛(音同俯)仰慷慨，优游容与。”在“竹林七贤”之一嵇康笔下，鸳鸯是他和哥哥嵇喜。

曹植给家弟写过一篇《释思赋》：“彼朋友之离别，犹求思乎白驹。况同生之义绝，重背亲而为疏。乐鸳鸯之同池，羡比翼之共林……”鸳鸯在此也指兄弟。

曹植还写过一首《赠王粲》，其中有四句：“树木发春华，清池激长流。中有孤鸳鸯，哀鸣求匹俦。”“孤鸳鸯”指王粲，一位孤独的贤者。

旧传鸳鸯雌雄偶居不离，西晋崔豹在《古今注·鸟兽》中称：“鸳鸯，水鸟，凫类也。雌雄未尝相离，人得其一，则一思而死，故曰匹鸟。”“偶居不离”虽为误解，但这名声终究还是传下来了。

匹鸟即成对之鸟，一旦落单，其孤单、哀伤可想而知，用鸳鸯比喻兄弟、贤者，借用的正是鸳鸯落单的这份孤单、哀伤之情。

南朝《文选》中有《诗四首》，说是苏武(字子卿)所作，其一写道：“骨肉缘枝叶，结交亦相因。四海皆兄弟，谁为行路人。况我连枝树，与子同一身。昔为鸳与鸯，今为参(音同身)与辰……”连枝树即枝叶相连之树，常用以比喻兄弟或夫妇，在此跟鸳鸯一样指兄弟。可见，古诗中的鸳鸯与花木，不一定喻指异性和男女情爱之事。如今人们看到“鸳鸯”二字就想到夫妻情深，大概多因唐代卢照邻的那首《长安古意》，洋洋洒洒四五百字，千余年来人们就记住了两句：“得成比目何辞死，愿作鸳鸯不羡仙。”从此，“鸳鸯”成为相亲相爱、白头偕老的表率，成了人们心目中永恒爱情的象征。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）