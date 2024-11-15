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好记性不如烂笔头（天天都是读书日）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.04.28 07:47
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　　读书要讲方法，没有正确的方法，读再好的书，也难吸收其养分。觉得自己没时间读书？学学钱惟演、欧阳修、董遇的“三上”“三余”法。拿到一本好书该怎么读？学学苏轼的“八面受敌法”。读书容易走神，记不住？不妨试试刘恕的“笨方法”。

　　三上、三余

　　钱惟演是吴越王钱俶(音同触)的儿子，《宋史·钱惟演传》记载他“于书无所不读，家储文籍侔(音同谋)秘府”，阅读范围非常广泛，家中藏书跟皇宫里的一样多。

　　钱惟演任西京留守时，对欧阳修等青年才俊十分爱护。欧阳修在《归田录》中记录，钱思公出身富贵之家，没别的嗜好，唯独钟情读书，曾对下属们说：“平生惟好读书，坐则读经史，卧则读小说，上厕则阅小辞，盖未尝顷刻释卷也。”端坐在桌前，就读儒家经典与史书；躺着就读小说、笔记；上厕所时间短，刚好读短小的诗词，无论何时何地，手里总是拿着书卷。欧阳修的弟子曾巩也记得钱惟演常说的一句话：“学士备顾问，不可不该博。”要当好皇帝的参谋，必须学问渊博。

　　钱惟演爱读书，涉猎广泛，见缝插针，手不释卷，对欧阳修等后辈产生了一定影响。欧阳修曾对同僚谢绛介绍他的经验：“余平生所作文章，多在三上，乃马上、枕上、厕上也。”这“三上”作文法，多半也是受了钱惟演的启发。

　　司马光说书不能光读，还得会背，“或在马上，或中夜不寝时，咏其文，思其义”，这样收获才大。猜想司马光脸皮薄，不好意思提上厕所的事儿。谢绛则对同僚宋绶的习惯印象深刻，说他上厕所必带书，蹲坑之时大声诵读，老远都能听清楚。谢绛不仅不笑话宋绶，反而称赞他专心好学！

　　除了“三上”，还有“三余”。裴松之注《三国志》时引用《魏略》，介绍东汉董遇的读书方法：“读书百遍而义自见(现)。”有人抱怨没那么多时间，董遇说：“当以三余。”哪三余？“冬者岁之余，夜者日之余，阴雨者时之余也。”

　　八面受敌

　　苏轼人称“三好”学生：好玩，好吃，好学。其好学体现在读书上，颇有值得学习之处。

　　据北宋笔记集《春渚纪闻》记载，秦少章曾在钱塘跟随苏轼学习两年，称其“未尝见公特观一书也”，即苏轼不会一次只看一本书，总是这本瞧瞧，那本翻翻。看起来似乎很随意，其实不然。

　　苏轼会同时看好几本书，但每本书都看过许多遍。

　　明末学者吴应箕在《读书止观录》中记载，有人问苏轼：“公之博洽可学乎？”咨询如何才能像他那样博学。苏轼便介绍自己精读《汉书》的经验：“吾读《汉书》，盖数过而始尽之。如治道、人物、地理、官制、兵法、货财之类，每一过，专求一事，不待数过而事事精核矣。”

　　苏轼的这种读书法又叫“八面受敌法”，即书应当多读几遍，每一遍都有所侧重，集中关注一个方面的问题。他在《又答王庠书》中对此有详细解释：世上书多的是，内容包罗万象，而人精力有限，只能选取自己所需要的东西。年轻人做学问，对每本书都应精读几遍才算读完，每读一遍都要确定一个目标，若想探求古今兴亡治乱及圣贤所发挥的作用，就单独探求这一个方面，不要生发其他念头，以免分散精力。再读一遍时，便可探求下一个目标。这种读书法看似迂拙迟钝，但有一天学业有成，便可“八面受敌”，应付各种情况，那些泛览群书而不作深入钻研的人与其不可同日而语。

　　一个字：抄

　　古人读书，主要方法就是诵读和抄写。苏轼不但翻来覆去地读，还两遍三遍地抄。在《海上与友人书》中，他得意道：“到此抄得《汉书》一部，若再抄得《唐书》，便是贫儿暴富。”

　　据《耆旧续闻》记载，苏轼在黄州时，司农朱载经常上门拜访。一天，朱载等了很久，苏轼才出来接待，并连连道歉，说自己刚刚完成日课。苏轼的日课是什么？抄《汉书》。

　　朱载不解：“以先生天才，开卷一览可终身不忘，何用手抄？”苏轼摇摇头：“并非如此。我读《汉书》，至今已抄三遍。第一次每段事抄三字为题，第二次两字为题，现在只用一字。”原来，苏轼已将《汉书》烂熟于心，朱载随便提一个关键词，他就能背出数百字，且一字不差！别说朱载惊叹，咱也惊叹啊！

　　还有一人爱抄书，就是协助司马光编修《资治通鉴》的刘恕。据《宋史·刘恕传》记载，“恕为学，自历数、地里、官职、族姓至前代公府案牍，皆取以审证。求书不远数百里，身就之读且抄，殆忘寝食。”刘恕做学问非常严谨，不惜跑数百里地去“图书馆”查资料，废寝忘食连读带抄。藏书大家宋敏求到亳州做官时，刘恕绕了好远的路上门借书看。宋敏求热情招待，日日供应美食，刘恕却不领情：“此非吾所为来也，殊废吾事。”我可不是为了吃饭来的，您这样很耽误我读书啊！宋敏求于是由着他将自己关在藏书阁中，足足十天“昼夜口诵手抄”，硬是把阁中藏书都存进了自己的大脑。读书记不住的朋友们，不妨试试这“笨办法”！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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