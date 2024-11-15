洛阳将在全市范围内推行法律援助申请“市域通办”

27日，洛报融媒记者从洛阳市法律援助中心获悉，洛阳市将在全市范围内推行法律援助申请“市域通办”工作，让群众在家门口就能享受到优质高效的法律援助服务。

27日，洛报融媒记者从洛阳市法律援助中心获悉，洛阳市将在全市范围内推行法律援助申请“市域通办”工作，让群众在家门口就能享受到优质高效的法律援助服务。

法律援助申请“市域通办”这一创新模式打破了法律援助传统的地域管辖限制，将有效解决部分居住地、劳动场所不固定的群众申请法律援助多次跑、来回跑的问题。

洛阳市法律援助中心有关负责人介绍，实行法律援助申请“市域通办”后，在市域范围内法律援助申请、受理不受行政区划限制，申请人可在我市任一法律援助机构提交材料，通过内部流转至管辖地审核，降低申请人的诉讼成本，实现法律援助申请“马上办、一次办、就近办”。

法律援助申请“市域通办”覆盖民事、行政、刑事法律援助申请，申请事项及申请人经济条件需符合我市统一标准。法律援助中心对案件的质量将统一标准进行监管，确保每一个案件都能得到高质量办理。

该负责人表示，洛阳市法律援助机构将通过完善内部协作机制，优化申请、受理、审查、指派等流程，实现案件申请后在我市范围内高效流转，减少重复审核，让群众享受更加便捷、高效、优质的法律援助服务，让法治的阳光照亮每一个角落。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 韩磊 文/图）

洛阳市法律援助机构地址、联系电话：