打卡洛阳宝藏小店，即有机会赢千元现金！

这个五月

洛阳的街头巷尾

藏着无数惊喜

无论是探店达人、摄影高手

还是单纯爱逛吃的“小馋猫”

只要拿起手机

拍下你眼中的洛阳宝藏小店

就有机会赢得千元现金！

即日起至5月27日

由市委宣传部市委网信办

市文广旅局市财政局

市商务局团市委指导

洛阳日报社主办

洛阳市农商行市文旅集团协办的

#洛YOUNG小店全民打卡计划

抖音挑战赛正式启动！

在洛阳

你曾被哪些

“小而美”“小而潮”“小而新”的

主理人小店或特色小店吸引？

是藏在小巷里的复古咖啡馆？

是主理人亲手打磨的文创小店？

还是某家让你

一口惊艳的宝藏美食店？

现在

你只要用抖音视频

记录下这些心动瞬间

带上

#洛YOUNG小店全民打卡计划

话题发布

就能参与本次抖音话题挑战赛

拍摄内容既可以是氛围感场景

也可以是超绝体验感

甚至是小店主理人的炫技瞬间

任何一个

让你心动、打卡、推荐的

理由均可记录

参赛范围：

面向所有抖音创作者征稿，聚焦268家“洛YOUNG小店”，投稿视频时长不限，创作者拍摄洛阳范围内的小店美食、美景、美好氛围和体验等内容均可投稿。

赛事时间：

即日起至5月27日。

参与方式：

将您拍摄的“洛YOUNG小店”视频发布在个人抖音账号上，添加#洛YOUNG小店全民打卡计划话题即可。

奖项设置：

一等奖5名，各奖1000元；二等奖10名，各奖500元；三等奖30名，各奖300元；优秀奖50名，各奖100元。

评选规则：

5月27日后，大赛主办方将根据投稿视频的曝光量、点赞量、转发量等量化指标，并结合评审专家意见进行综合评选，产生一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。