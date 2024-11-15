打卡洛阳宝藏小店，即有机会赢千元现金！

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这个五月，洛阳的街头巷尾藏着无数惊喜。无论是探店达人、摄影高手还是单纯爱逛吃的“小馋猫”，只要拿起手机拍下你眼中的洛阳宝藏小店，就有机会赢得千元现金！?
这个五月
洛阳的街头巷尾
藏着无数惊喜
无论是探店达人、摄影高手
还是单纯爱逛吃的“小馋猫”
只要拿起手机
拍下你眼中的洛阳宝藏小店
就有机会赢得千元现金！
即日起至5月27日
由市委宣传部市委网信办
市文广旅局市财政局
市商务局团市委指导
洛阳日报社主办
洛阳市农商行市文旅集团协办的
#洛YOUNG小店全民打卡计划
抖音挑战赛正式启动！
在洛阳
你曾被哪些
“小而美”“小而潮”“小而新”的
主理人小店或特色小店吸引？
是藏在小巷里的复古咖啡馆？
是主理人亲手打磨的文创小店？
还是某家让你
一口惊艳的宝藏美食店？
现在
你只要用抖音视频
记录下这些心动瞬间
带上
#洛YOUNG小店全民打卡计划
话题发布
就能参与本次抖音话题挑战赛
拍摄内容既可以是氛围感场景
也可以是超绝体验感
甚至是小店主理人的炫技瞬间
任何一个
让你心动、打卡、推荐的
理由均可记录
参赛范围：
面向所有抖音创作者征稿，聚焦268家“洛YOUNG小店”，投稿视频时长不限，创作者拍摄洛阳范围内的小店美食、美景、美好氛围和体验等内容均可投稿。
赛事时间：
即日起至5月27日。
参与方式：
将您拍摄的“洛YOUNG小店”视频发布在个人抖音账号上，添加#洛YOUNG小店全民打卡计划话题即可。
奖项设置：
一等奖5名，各奖1000元；二等奖10名，各奖500元；三等奖30名，各奖300元；优秀奖50名，各奖100元。
评选规则：
5月27日后，大赛主办方将根据投稿视频的曝光量、点赞量、转发量等量化指标，并结合评审专家意见进行综合评选，产生一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。