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栾川竹海野生动物园“五一”门票限时预售中 还有“老虎幼崽天团”萌力出道
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 竹海野生动物园 2025.04.27 15:08
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　　|售卖时间|

　　4月23日至4月30日

　　|使用时间|

　　5月1日至5月5日

　　|购票通道|

　　微商城、抖音、美团官方购票平台

　　|包含项目|

　　门票+竹野索道往返+林海索道往返+熊猫馆+原始森林+猛兽散放区+萌宠乐园+猛兽车+观光车，一票全含！

　　虎崽幼儿园

　　在这充满希望的季节里

　　栾川竹海野生动物园

　　迎来了年度最萌时刻

　　新生虎崽组成“萌力天团”集体亮相

　　呈现出一派生机勃勃的景象

　　虎崽幼儿园内

　　10余只新生虎崽驾到

　　快来一起看看

　　萌气十足的“毛孩子”们

　　“哇~”“哇~”“哇~”

　　龇牙咧嘴，叫声阵阵

　　哪位小可爱这么凶？

　　是年龄小脾气大的小老虎

　　小老虎目前一个半月大

　　趴在自己窝里时乖顺可爱

　　稍微逗弄下分分钟跟你翻脸

　　反差萌暴击

　　近距离观察奶呼呼的“森林小霸王”

　　看它们打滚、撒娇、学捕猎

　　萌化你的心！

　　抖音搜索“猛虎幼儿园

　　看小虎崽如何征服百万网友！

　　快乐小虎虎

　　出发！

　　大山里的动物园

　　PART.01

　　这里很多不一样！

　　探索动物园的美好

　　高空缆车

　　超出片！俯瞰竹海风光，打卡绝美春景

　　探秘猛兽区

　　超刺激！近距离观察东北虎、黑熊、狮子！

　　萌宠互动

　　超好玩！喂食羊驼、小鹿、环尾狐猴……谁能忍住不心动？

　　PART.02

　　五一假期乐趣无限

　　探索动物园的美好

　　五一假期好去处

　　在充满生机的季节

　　有什么比亲近自然更让人放松呢？

　　园区里无论是大道小径

　　还是动物展区

　　都有丰富的植被覆盖

　　就像一个天然氧吧

　　让大家可以一边呼吸草木清香

　　一边被奇趣可爱的小动物治愈

　　春暖花开

　　春水初生，春林初盛

　　入眼尽是郁郁葱葱一片绿

　　马上就要到了

　　灵岩、迈迈一年之中

　　最爱的“春笋季”

　　"咔嚓咔嚓——"

　　听！这是灵岩和迈迈最爱的ASMR！

　　一年一度春笋季

　　这两只小吃货已经开启"暴风吸入"模式~

　　春笋的诱惑

　　每天现挖现送，鲜到掉眉毛

　　灵岩最爱"躺吃"(笋皮堆成小山)

　　迈迈"迪拜式"吃法(只吃笋尖尖)

　　限定体验

　　围观"吃播"，看国宝表演"笋子消失术"

　　毛茸茸的小熊猫可爱度拉满！

　　一起见证虎宝宝的成长~

　　大猫也春困，跟它一起“啊——”

　　愉快过春天的可爱动物朋友

　　猕猴家也有新变化

　　来遇见更多可爱的动物朋友

　　春日游园，奇趣无限

　　更多别样精彩……

　　和动物友爱互动

　　感受被它们团团围住

　　享受轻松愉悦的美好时光

　　这个五一，逃离人挤人！

　　来栾川竹海野生动物园

　　rua最野的小脑斧

　　拍最萌的亲子照

　　抢最值的早鸟票

　　-END
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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