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洛阳在全省首创知识产权保护共建联络机构
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.27 08:10
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　　4月20日至26日是全国知识产权宣传周。日前，市市场监管局与市检察院、市公安局共建联络机构签约并揭牌，在市知识产权保护中心分别设立知识产权检察联络站和知识产权警务联络站，完善全市知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”工作格局。该举措属全省首创。

　　市知识产权检察联络站通过建立常态化联络机制，实现知识产权行政与刑事检察资源共享，进一步拓展法律监督和服务渠道，推进知识产权行政、刑事、民事、公益诉讼融合；市知识产权警务联络站通过创新知识产权行政保护和司法保护合作形式，着力实现知识产权行政执法和刑事侦查双向无缝衔接，全面提升预防和打击知识产权领域行政违法和刑事犯罪工作。

　　近年来，我市知识产权保护力度持续加大，知识产权纠纷案件数量呈现快速增长态势。2024年全市各类知识产权行政和司法案件累计超过2000件，涵盖专利、商标、商业秘密等方面。此次设立的知识产权检察联络站、知识产权警务联络站，将进一步强化知识产权保护的行刑衔接工作，优化全市知识产权领域竞争秩序和营商环境。

　　2024年，我市聚焦知识产权创造、保护、运用、管理和服务全链条，知识产权工作取得显著成效。“洛阳牡丹”“西工小街”入选全国首批“千企百城”商标品牌价值提升行动商标品牌名单，全市专利授权量1.26万件，排名全省第一。全市有效商标注册量14.2万件，同比增长12.7%，万人高价值发明专利拥有量7件，提前实现全市“十四五”规划目标，发明专利授权周期由原来的2年缩短至最快3个月，授权时间缩短85%以上。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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