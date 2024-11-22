最高35℃！洛阳将开启“升温模式”

今日，洛阳市最高气温为26.8℃，午后的清凉令人舒适。
今日，洛阳市最高气温为26.8℃，午后的清凉令人舒适。
今日，洛阳市最高气温为26.8℃，午后的清凉令人舒适。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周洛阳市以晴天或多云为主，气温较前期明显升高。
具体预报如下：
今天夜里：阴天。
27日(周日)：阴天转多云，西北风3级～4级，气温17℃～28℃。
28日(周一)：多云转晴天，气温15℃～30℃。
29日(周二)：晴天间多云，偏西风3级～4级，气温15℃～32℃。
30日(周三)：晴天间多云，，气温16℃～35℃。
5月1日(周四)：晴天，气温22℃～34℃。
5月2日(周五)：晴天到多云，气温17℃～32℃。
5月3日(周六)：多云到晴天，偏北风3级～4级，气温19℃～29℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）
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