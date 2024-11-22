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洛阳出台社区工作者管理办法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.26 20:14
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　　26日，洛报融媒记者从洛阳市委社会工作部获悉，近日洛阳市出台《洛阳市社区工作者管理办法》(下称《办法》)，从选任招聘、管理使用、教育培训、考核监督、待遇保障、奖励激励等方面作出明确规定。

　　据了解，社区工作者是指在社区从事党建、治理、服务工作的全日制专职工作人员，主要包括社区党组织成员、社区居民委员会成员中的专职人员和社区专职工作人员。

 

　　洛阳市明确提出，在人员配比上，要以县区为单位，按照每万城镇常住人口拥有18人的标准配备社区工作者，并保持社区工作者动态满额配备。

　　在招聘管理上，《办法》明确提出，社区专职工作人员实行公开招聘。按照公开公平、竞争择优原则，经发布公开招考公告、资格条件审查、组织笔试面试、确定考察人选、拟聘用人员名单公示等环节后，确定人员名单。县级层面可每年定向招聘一批普通高校应届毕业生、退役军人、社会工作专业人才等，持续优化社区工作者队伍结构。

　　在教育培训上，市级每年对新招聘社区专职工作人员开展一次重点培训，县级层面每年至少对社区党组织书记、社区居民委员会主任培训1次，对其他社区工作者每3年轮训1次，进一步提高社区工作者的能力水平。

　　《办法》明确，洛阳市将根据岗位职责、社区工作连续任职年限、职业水平、学历层次等因素，确定社区工作者等级，共计“三岗十八级”岗位等级序列。其中，正职岗位为7至18级，副职岗位为4至15级，工作人员岗位为1至12级。社区工作者薪酬由基本工资、绩效工资等构成。基本工资与岗位等级对应，绩效工资将依据考核结果确定。

　　此外，《办法》还提出，因社区工作优异，所在社区或个人获得国家级、省级表彰的，可结合实际向社区工作者发放一定数额的绩效奖励。我市还将积极推荐符合条件的优秀社区工作者作为各级“两代表一委员”人选；对作出突出贡献的社区工作者，按照有关规定给予表彰奖励，纳入优秀共产党员、优秀党务工作者、劳动模范、青年五四奖章、三八红旗手评选范围。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图 通讯员 刘慧超）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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