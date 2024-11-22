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投诉举报增幅减缓！洛阳发布一季度消费维权分析报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.25 17:26
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　　今日，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布一季度消费维权分析报告。1月至3月，洛阳12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报83390件，较去年同比增长0.48%，增幅大幅减缓。

　　其中，受理咨询57357件；受理投诉20913件，共为消费者挽回经济损失1150.03万元；受理举报5120起，案值320万余元。具体来看——

　　受理商品消费类投诉共12139件，占投诉总量的58%。一般食品的质量、家居用品的售后三包、服装鞋帽质量三包问题位居商品消费类投诉前三位。受理服务消费类投诉8774件，占投诉总量的42%。商品销售服务、餐饮和住宿服务、电信套餐宽带服务位居服务消费类投诉前三位。

　　受理举报5120件，同比下降15.09%。从其违法性质来看，主要是广告违法行为(虚假宣传)、不正当竞争、侵害消费者权益行为等。下一步，各级市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。

　　与此同时，该中心发布了一季度涉及网购的投诉举报情况。1月至3月共接收涉及网购投诉举报共11555件，较去年同比增长8.8%，占总投诉举报量的44.4%。其中，商品类投诉5804件，服务类投诉2207件；举报3544件，商品类举报2973件，服务类举报571件。投诉举报次数较多的电商平台、企业网购投诉举报次数较多的平台有抖音、拼多多、美团平台(包括美团网、美团外卖)、京东和天猫商城，投诉举报量合计占比66.2%。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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