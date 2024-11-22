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共赴“繁花”之约，洛阳北国花城赏花地图上线！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳新融媒 2025.04.25 10:57
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　　特别推荐

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　　牡丹桥滨河南路口东北角

图源：洛阳日报 李冬璞

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　　开元湖公园北侧

图源：洛阳日报 李冬璞

　　03

　　滨河南路东方今典天桥

图源：洛阳市园林绿化中心 陈相龙

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　　瓦库(望春门街与太康路交叉口)

图源：洛阳日报 李冬璞

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　　隋唐城遗址植物园北门

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　　九都西路(南昌路至龙鳞路)

图源：洛阳日报 李冬璞

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　　涧西区政府(西苑路12号)

图源：洛阳日报 李冬璞

　　08

　　芳林南路西侧

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　　纱厂西路王城大道高架桥南侧

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　　九都路解放路口

图源：洛阳日报 韩嘉男

　　11

　　应天门北广场西侧

图源：洛阳日报 韩嘉男

　　12

　　状元红初级中学(赵粉路)

　　图源：洛阳日报 韩嘉男

　　13

　　洛邑古城大门西侧

图源：洛阳日报 韩嘉男

　　14

　　君河湾小学外墙

图源：洛阳日报 韩嘉男

　　15

　　隋唐大运河博物馆大门

图源：洛阳日报 韩嘉男
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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