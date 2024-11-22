共赴“繁花”之约，洛阳北国花城赏花地图上线！

漫步洛阳街头，一幅“城在花中绽，人在画中游”的诗意画卷徐徐铺展。
漫步洛阳街头，一幅“城在花中绽，人在画中游”的诗意画卷徐徐铺展。
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牡丹桥滨河南路口东北角
图源：洛阳日报 李冬璞
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开元湖公园北侧
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滨河南路东方今典天桥
图源：洛阳市园林绿化中心 陈相龙
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瓦库(望春门街与太康路交叉口)
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隋唐城遗址植物园北门
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九都西路(南昌路至龙鳞路)
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涧西区政府(西苑路12号)
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芳林南路西侧
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纱厂西路王城大道高架桥南侧
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九都路解放路口
图源：洛阳日报 韩嘉男
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应天门北广场西侧
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状元红初级中学(赵粉路)
图源：洛阳日报 韩嘉男
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洛邑古城大门西侧
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君河湾小学外墙
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隋唐大运河博物馆大门
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