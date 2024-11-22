每日一星：如云似雪 连鹤起舞

近日，在洛阳国际牡丹园万芳园的国花坊、锦绣园、九色园内，如云似雪的白色牡丹花海吸引游客驻足，这便是该园数量最多的白牡丹品种——连鹤。

连鹤

近日，在洛阳国际牡丹园万芳园的国花坊、锦绣园、九色园内，如云似雪的白色牡丹花海吸引游客驻足，这便是该园数量最多的白牡丹品种——连鹤。

连鹤为独特的菊花型，花瓣层层叠叠、洁白无瑕，花姿舒展飘逸，宛若精雕白玉。除了金黄色的花蕊，它的花瓣、花丝、柱头、房衣全是雪白色，且花瓣相连，开花成片，相互簇拥，微风吹过宛若群鹤振翅、翩翩起舞，美丽至极。

连鹤植株直立挺拔，茎色青绿泛红，叶背密生绒毛，叶柄下部青绿，上部泛红，展现出独特的色彩变化。它长势旺盛，成活率高，花期中晚，既适合科研培育，也是花中“颜值担当”。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图）