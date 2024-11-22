老城区历史文化街区片区：拥抱消费新场景 打造文旅新亮点

每当夜幕降临，老城十字街的一排排大红灯笼亮起，这里迎来了一天中最热闹的时刻。

每当夜幕降临，老城十字街的一排排大红灯笼亮起，这里迎来了一天中最热闹的时刻。

昨日19时许，在位于西大街附近的一家不翻汤汤馆里，十几张桌子前坐得满满当当，食客们的交谈声、店家的揽客声不绝于耳。“我们已经喝过一次不翻汤了，酸辣爽口让人上瘾，所以今晚又来了。”一对来自东北的夫妇说。

沿着西大街一路直行，各个售卖洛阳小吃的摊位前都聚集了不少食客。记者了解到，为提升景区夜间商业活跃度，老城十字街已适当延长商户经营时间，今后还将以“洛阳味道”为主题，常态化举办美食评选活动，让市民、游客能够一站式品尝到更多本地美味。

如今，老城区历史文化街区片区聚集了洛邑古城、丽景门、十字街、天心·校场里等热门打卡地，涵盖吃、住、游、购等多个消费场景。

人在景中游，一秒体验盛世繁华。进入洛邑古城，第一件事就是穿汉服做妆造。轮番上演的国风戏韵、潮乐民谣演出，牡丹仙君、机甲门神、月老、卖花姑娘的巡游互动；夜色中，千年文峰塔化身立体画布，3D投影动态呈现光影流转……游客穿行其间，仿佛就是古城故事的主角。

位于洛邑古城内的宴天下店内，顾客一边吃饭一边欣赏表演。该店相关负责人说，节假日期间，大厅每餐能翻台3次以上。“我是看了小红书的介绍专门到洛邑古城体验汉服的，在这儿吃饭观景，感觉太好了！”来自武汉的游客胡女士说。

洛邑古城对面的天心·校场里，每到夜间越发热闹。走在路上，仿佛进入一间巨型摄影棚——红砖拱券门、铁艺窗棂、老式黄包车……这里早已成为年轻人拍照打卡的必选之地。走累了，随便走进一家甜品铺，杨枝甘露、港式奶茶让人唇齿留香；洛阳老字号特产店里，牡丹鲜花饼、八大件令人眼花缭乱，热情大方的洛阳店主提供的美味试吃装会让你“吃得停不下来”。

“跟着武皇回宫开宴了！”在老城宴天下水席园，融合了汉服文化、演艺、秘制菜品的“武皇盛宴”沉浸式文旅体验项目成为洛阳文旅产业新亮点。游客穿着汉服坐在古色古香装潢的餐厅里，每上一道菜都能欣赏一个节目，全场表演以武则天的故事为主，让人感受如梦似幻的盛唐氛围。

今年以来，老城区历史文化街区片区聚焦汉服经济，开展沉浸式游园、夜间市集、消费购物节等活动，打造沉浸式夜间消费体验新场景。该区通过打造大型演出、互动体验、非遗街市等主题演艺活动，带动洛邑古城、天心·校场里等周边街区汉服租售、摄影、妆造、短视频业态繁荣，让“夜经济”激发消费新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 石智卫 文/图)