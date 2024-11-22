洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

老城区历史文化街区片区：拥抱消费新场景 打造文旅新亮点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.25 08:25
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　每当夜幕降临，老城十字街的一排排大红灯笼亮起，这里迎来了一天中最热闹的时刻。

　　昨日19时许，在位于西大街附近的一家不翻汤汤馆里，十几张桌子前坐得满满当当，食客们的交谈声、店家的揽客声不绝于耳。“我们已经喝过一次不翻汤了，酸辣爽口让人上瘾，所以今晚又来了。”一对来自东北的夫妇说。

　　沿着西大街一路直行，各个售卖洛阳小吃的摊位前都聚集了不少食客。记者了解到，为提升景区夜间商业活跃度，老城十字街已适当延长商户经营时间，今后还将以“洛阳味道”为主题，常态化举办美食评选活动，让市民、游客能够一站式品尝到更多本地美味。

　　如今，老城区历史文化街区片区聚集了洛邑古城、丽景门、十字街、天心·校场里等热门打卡地，涵盖吃、住、游、购等多个消费场景。

　　人在景中游，一秒体验盛世繁华。进入洛邑古城，第一件事就是穿汉服做妆造。轮番上演的国风戏韵、潮乐民谣演出，牡丹仙君、机甲门神、月老、卖花姑娘的巡游互动；夜色中，千年文峰塔化身立体画布，3D投影动态呈现光影流转……游客穿行其间，仿佛就是古城故事的主角。

　　位于洛邑古城内的宴天下店内，顾客一边吃饭一边欣赏表演。该店相关负责人说，节假日期间，大厅每餐能翻台3次以上。“我是看了小红书的介绍专门到洛邑古城体验汉服的，在这儿吃饭观景，感觉太好了！”来自武汉的游客胡女士说。

　　洛邑古城对面的天心·校场里，每到夜间越发热闹。走在路上，仿佛进入一间巨型摄影棚——红砖拱券门、铁艺窗棂、老式黄包车……这里早已成为年轻人拍照打卡的必选之地。走累了，随便走进一家甜品铺，杨枝甘露、港式奶茶让人唇齿留香；洛阳老字号特产店里，牡丹鲜花饼、八大件令人眼花缭乱，热情大方的洛阳店主提供的美味试吃装会让你“吃得停不下来”。

　　“跟着武皇回宫开宴了！”在老城宴天下水席园，融合了汉服文化、演艺、秘制菜品的“武皇盛宴”沉浸式文旅体验项目成为洛阳文旅产业新亮点。游客穿着汉服坐在古色古香装潢的餐厅里，每上一道菜都能欣赏一个节目，全场表演以武则天的故事为主，让人感受如梦似幻的盛唐氛围。

　　今年以来，老城区历史文化街区片区聚焦汉服经济，开展沉浸式游园、夜间市集、消费购物节等活动，打造沉浸式夜间消费体验新场景。该区通过打造大型演出、互动体验、非遗街市等主题演艺活动，带动洛邑古城、天心·校场里等周边街区汉服租售、摄影、妆造、短视频业态繁荣，让“夜经济”激发消费新活力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 石智卫 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老年人吹气球能改善肺功能吗
    老年人吹气球能改善肺功能吗
    老年人吹气球能改善肺功能吗
        自从年初出院后，72岁的刘先生常在口袋里装一个气球，平时得空了就拿出来吹一吹。
  • ·国家级名老中医乔振纲《伤寒论导读》新书发布暨赠书仪式举行
  • ·洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
  • ·烧烤+啤酒竟让壮汉险丧命！医生紧急提醒……
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛博“彩绘陶牵手女俑”火爆出圈 ...
  • 发射圆满成功！“洛阳制造”护航...
  • 市委社会工作会议召开 江凌讲话
  • 在街头和浪漫撞个满怀！洛阳五一...
  • 网友反映国花路绿植过高存在安全...
  • 江凌到孟津区调研
  • 以航天精神照亮青春追梦路！陈冬...
  • 洛阳开展旅游市场秩序专项整治行动
  • 陈冬父母亲友：希望他圆满完成党...
  • 洛阳国际传播联盟第一次会员大会举行
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605