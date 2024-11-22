洛阳市人大常委会召开主任专题会议

日前，市人大常委会主任李保国主持召开市人大常委会主任专题会议。

日前，市人大常委会主任李保国主持召开市人大常委会主任专题会议。

会议研究了市人大常委会关于在监督工作中查找制度缺陷推动制度优势高地建设、洛阳市民宿业促进条例制定、推动黄河保护法贯彻落实执法检查等工作，听取了关于我市低保政策存在问题和建议、“天下黄河洛阳美”主题歌曲征集创作等工作汇报。

李保国强调，要充分发挥人大监督在查找制度缺陷中的重要作用，聚焦法律法规政策落实不到位、社会反映强烈、不适应当前发展需求等突出矛盾，充分运用专题立项、专项监督、规范性文件备案审查等方式，系统查找制度缺项、内容滞后、责任不清、执行走样等问题，推动政府及相关部门加快完善法规制度体系，补齐政策制度“短板”。要加强校园餐、阳光招生、低保政策落实等民生领域监督，综合运用联动监督、分级监督、点单监督、设立人大代表流动工作站等监督方式，推动政府及相关部门履职尽责，解决群众最关心最直接最现实的利益问题，助推民生福祉持续提升。要深入开展立法论证，扎实开展立法调研，结合基层实践和洛阳实际，广泛征求意见建议，精准识别突出问题，重点围绕权利义务配置的合理性、部门责任衔接的匹配度、条款措施落地的可行性开展论证研究，切实增强法规的针对性、有效性和可操作性。要扎实开展黄河保护法执法检查，紧盯沿线土地违规审批、生态破坏等问题开展监督，以有力有效举措推进系统保护、全面修复、综合治理，进一步强化黄河保护治理的系统性、整体性、协同性，推动叫响“天下黄河洛阳美”品牌，让黄河真正成为造福洛阳人民的“幸福河”。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王思芮）