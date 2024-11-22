“洛阳造”管道设备畅销海内外

昨日，在位于涧西区的洛阳德平科技股份有限公司生产车间内，工人正加紧装配新型短轴坡口机。该产品专为山地施工环境设计，已成功应用于川气东送二线、西气东输三线等国家重点能源工程。
昨日，在位于涧西区的洛阳德平科技股份有限公司生产车间内，工人正加紧装配新型短轴坡口机。该产品专为山地施工环境设计，已成功应用于川气东送二线、西气东输三线等国家重点能源工程。
昨日，在位于涧西区的洛阳德平科技股份有限公司生产车间内，工人正加紧装配新型短轴坡口机。该产品专为山地施工环境设计，已成功应用于川气东送二线、西气东输三线等国家重点能源工程。
作为国家级“专精特新”企业，洛阳德平科技专注油气管道焊接设备研发，其坡口机、对口器、移动电站等管道工程产品占据行业领先地位，已出口到全球50多个国家和地区。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605