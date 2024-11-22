“洛阳造”管道设备畅销海内外

昨日，在位于涧西区的洛阳德平科技股份有限公司生产车间内，工人正加紧装配新型短轴坡口机。该产品专为山地施工环境设计，已成功应用于川气东送二线、西气东输三线等国家重点能源工程。

昨日，在位于涧西区的洛阳德平科技股份有限公司生产车间内，工人正加紧装配新型短轴坡口机。该产品专为山地施工环境设计，已成功应用于川气东送二线、西气东输三线等国家重点能源工程。 昨日，在位于涧西区的洛阳德平科技股份有限公司生产车间内，工人正加紧装配新型短轴坡口机。该产品专为山地施工环境设计，已成功应用于川气东送二线、西气东输三线等国家重点能源工程。 作为国家级“专精特新”企业，洛阳德平科技专注油气管道焊接设备研发，其坡口机、对口器、移动电站等管道工程产品占据行业领先地位，已出口到全球50多个国家和地区。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 摄）