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看神二十发射直播，这群特殊孩子欢欣鼓舞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 22:56
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　　“这位是陈冬叔叔，我认出来啦！”24日下午，在栾川特教学校，当直播大屏幕出现航天英雄陈冬的画面时，在场的学生们拍着小手欢呼雀跃。

　　英雄航天员陈冬心系家乡，尤其关心下一代的成长，重视航天精神的传承与弘扬。2021年，获悉栾川特教学校学生有个“当航天员”的梦想后，他在百忙之中录制视频，给孩子们送上特别的礼物。

　　“你们非常了不起，用努力、拼搏、坚持去实现自己的冰雪梦，我要给你们点赞。”陈冬说，“听说大家还有一个航天梦，我很开心，我也非常愿意与你们分享太空趣事。我们的眼就是你们的眼，我们的手就是你们的手，我代你们去欣赏宇宙的美丽，探索宇宙的奥秘，帮你们实现梦想。”视频中的陈冬和蔼可亲，给孩子们留下了深刻的印象。

　　在神舟十四号航天员乘组返回地面75天后，中国航天员中心在北京航天城举行乘组与记者见面会。此时，陈冬收到两件家乡礼物：栾川县特殊教育学校的孩子们为他创作的绘画作品和祝福视频。收到礼物后，陈冬倍感欣喜，他寄语孩子们：只要坚持梦想、坚持奋斗，人生就会展现不一样的风采。

　　2023年4月，回到家乡的陈冬，专程前往栾川县特殊职业学校，与牵挂已久的“冰雪小将”及该校师生面对面交流。并勉励大家：“在实现梦想的道路上，肯定不会是一帆风顺的，有遗憾才会有不甘，有挫折才会有成长，有困难才会有拼搏和奋斗，这就是梦想的力量。只要坚持去拼搏、去奋斗，最终我觉得都能够实现梦想，为自己创造一个绚丽多彩的未来。”

　　“神舟二十号发射任务圆满成功，孩子们都非常激动非常骄傲。”栾川特教学校校长吴拥军说，希望中国航天英雄的精神鼓励这些特殊的孩子们勇往直前，不惧困难，绽放不一样的人生，祝愿航天英雄陈冬圆满完成各项任务，平安凯旋。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 张若楠 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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