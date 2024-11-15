24日，我市召开省安全生产明查暗访工作反馈视频会，市长张玉杰参加会议，并对反馈问题隐患整改作部署安排。

省安全生产明查暗访组工作反馈视频会召开

张玉杰参加

24日，我市召开省安全生产明查暗访工作反馈视频会，市长张玉杰参加会议，并对反馈问题隐患整改作部署安排。

按照省安委会统一部署，省安全生产第三明查暗访组于4月9日进驻洛阳，聚焦危化、消防等重点行业领域以及老年公寓等人员密集、疏散困难特殊场所，开展了为期15天的安全生产明查暗访。会上，与会人员观看了明查暗访突出问题专题片，省安全生产第三明查暗访组组长、省应急管理厅副厅长杨恩红集中反馈了此次排查出的重大问题隐患情况，并对整改提出要求。他指出，要提高政治站位，统筹高质量发展和高水平安全，持续提升安全生产治理能力和监管水平。要压实行业监管责任，严格落实“三管三必须”要求，以责任到位推动安全制度措施落实到位。要压实企业主体责任，建立安全生产“黑名单”和联合惩戒机制，有效防范和遏制重特大事故发生。要提升全员安全意识，常态开展安全教育培训，充分发动群众参与安全监督。

张玉杰对明查暗访组的指导和帮助表示感谢。他强调，各级各部门要始终保持清醒警醒，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，深刻认识抓好安全生产工作的极端重要性，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，担当尽责、齐抓共管，真正做到抓在经常、严在日常、实在平常。要举一反三全面整改，明查暗访组反馈的问题要照单全收、迅速整改，运用关停、新建、拆除、清理、查处等手段，确保所有问题如期整改到位；把问题整改和全市安全生产隐患大排查结合起来，坚持自查和检查相结合，用好“领导+专家”方式，集中开展拉网式、地毯式排查整治，不断提升本质安全水平。要群策群力筑牢防线，坚持“把隐患当事故”，健全完善督促整改、有奖举报等机制，压实责任链条，筑牢人民防线，确保全市安全生产形势持续稳定向好。

会议以视频形式召开，各县区设分会场。副市长李刚等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)