24日，市政府党组理论学习中心组举行专题学习研讨，深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，进一步锤炼党性、提高思想觉悟，密切党群干群关系，以作风建设新成效为加快推进现代化洛阳建设提供有力保障。市政府党组书记、市长张玉杰主持并讲话。

市政府党组理论学习中心组举行专题学习研讨

张玉杰主持并讲话

24日，市政府党组理论学习中心组举行专题学习研讨，深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，进一步锤炼党性、提高思想觉悟，密切党群干群关系，以作风建设新成效为加快推进现代化洛阳建设提供有力保障。市政府党组书记、市长张玉杰主持并讲话。

会前，市政府党组理论学习中心组成员自学了《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》等。会上，李新红、陈剑锋、楚国剑等结合自身思想和工作实际作交流发言，分享学习体会。大家一致表示，要切实增强作风建设永远在路上的清醒自觉，带头发扬彻底的自我革命精神，进一步锤炼坚强党性、树牢群众观念、强化担当作为，推进作风建设常态化长效化，以优良作风凝心聚力、干事创业，拼出洛阳发展新天地。

张玉杰指出，强化作风建设，根本是站稳人民立场，核心是狠抓工作落实，关键是突出问题导向，评判标准是各项工作成效。要始终坚持以人民为中心的发展思想，聚焦群众急难愁盼，主动倾听群众呼声，深入了解群众需求，用心用情用力办好民生实事。要树牢狠抓落实的鲜明导向，紧紧围绕二季度重点工作目标任务，逐项逐件完善清单、细化举措、明确责任，市政府班子成员要深入一线、靠前指挥，各级各部门要各司其职、各尽其责，加快推动各项工作落地落实。要把工作重心放在解决实际问题上，紧盯信访积案、问题楼盘、安置房等关系群众切身利益的问题，聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、“1+3”高品质古都文化体验区建设等事关洛阳长远发展的事项，找准工作抓手，拿出真招实招。要用工作成效检验作风建设实效，盯紧重点任务、重大项目，勇于担责担难担险，主动谋事干事成事，推动经济社会高质量发展取得新成效，为现代化洛阳建设作出更大贡献。

会议还审议了市政府党组学习教育查摆问题清单和集中整治台账。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)