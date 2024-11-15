徐超文看望慰问陈冬父母

24日下午，市委常委、宣传部部长徐超文看望慰问神舟二十号航天员陈冬的父母，代表市委市政府对陈冬为祖国航天事业作出的突出贡献表示祝贺，向陈冬父母表示亲切问候和崇高敬意。

24日下午，市委常委、宣传部部长徐超文看望慰问神舟二十号航天员陈冬的父母，代表市委市政府对陈冬为祖国航天事业作出的突出贡献表示祝贺，向陈冬父母表示亲切问候和崇高敬意。

徐超文与陈冬父母一同观看神舟二十号载人飞行任务发射直播，见证这一激动人心的时刻。

在陈冬父母家中，徐超文与陈冬父母亲切交谈，详细了解他们的生活情况，感谢他们为国家培养出栋梁之材。她说，陈冬是从洛阳走出去的航天员，是洛阳青少年争相学习的光荣榜样，更是全体洛阳人民的骄傲。陈冬取得的巨大成绩，离不开党和国家的精心栽培，得益于个人的勤奋好学、坚韧不拔，也与父母的言传身教息息相关。此次陈冬三度出征并担任神舟二十号载人飞船指令长，备受社会各界瞩目，承载着家乡父老满满的期待，也见证着我国航空航天事业的发展。家乡父老都以陈冬为荣，在线上线下为他加油鼓劲，期待陈冬不负重托、平安凯旋。徐超文叮嘱相关同志要给予陈冬父母更多关心和帮助，努力解决他们生活中遇到的问题，做好二老的坚强后盾，为陈冬在航天事业中再立新功解除后顾之忧。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)