提升改造6个司机之家！今年洛阳社会工作将抓实9项工作

推动更多新经济、新社会组织建立党组织，建立更多新就业群体友好场景，分批次推动重点问题村进行“三清两建”集中整治……24日召开的市委社会工作会议透露，今年洛阳将突出抓好新兴领域党建、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作3项重点，抓实9项工作，推动全市社会工作高质量发展，为现代化洛阳建设营造良好社会环境。

推动更多新经济、新社会组织建立党组织，建立更多新就业群体友好场景，分批次推动重点问题村进行“三清两建”集中整治……

24日召开的市委社会工作会议透露，今年洛阳将突出抓好新兴领域党建、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作3项重点，抓实9项工作，推动全市社会工作高质量发展，为现代化洛阳建设营造良好社会环境。

围绕“两个覆盖” 突出抓好新兴领域党建

新兴领域党建是党的建设的新领域、新课题。今年，洛阳着力抓好新经济、新社会组织党建，聚焦提质扩面，开展“两个覆盖”集中攻坚，通过单独建、联合建、挂靠建等方式，实现一年内有大跃升。洛阳将推动省民营企业100强、市民营企业50强、上市企业、专精特新企业等重点企业单独组建党组织，深化78个1万平方米以上商务楼宇、13个省级品牌消费集聚区党建，实现党建质量有力提升。

做好新就业群体服务保障是今年的重点工作。洛阳将加强新就业群体友好场景建设，提升改造6个司机之家、30处工会服务驿站；新建设10处集政务、党务、法务、服务于一体的司机之家服务站点；推动全市邮政快递行业建成劳动者驿站不少于50个；在全市城市区推行“骑手码”，每个县区打造1至2个友好社区、街区、商圈等友好场景。

此外，洛阳还将推动行业协会商会改革发展，力争年底前，行业协会商会党的组织覆盖率达到80%，推动全市性行业协会商会建立党组织参与决策管理事项清单，推动行业协会商会管理更加规范。