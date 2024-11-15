洛阳市连续9次荣膺“全国双拥模范城”

4月23日，全国双拥模范城(县)命名大会在北京召开。大会宣读了关于命名全国双拥模范城(县)的决定，洛阳市榜上有名，连续9次荣膺“全国双拥模范城”。

4月23日，全国双拥模范城(县)命名大会在北京召开。大会宣读了关于命名全国双拥模范城(县)的决定，洛阳市榜上有名，连续9次荣膺“全国双拥模范城”。

洛阳是一座红色基因薪火相传的英雄城市，连续9次荣膺“全国双拥模范城”的荣誉，见证着洛阳军民鱼水深情。

近年来，洛阳市着眼新时代新要求，牢固树立“发展不忘拥军、发展必须拥军、发展更重拥军”的理念，坚持把双拥工作当成“一把手”工程，军民同心、军地合力，创新工作机制，丰富工作内涵，形成了“党政主导、部门协同、军地联动、上下贯通、社会参与”的“大双拥”格局，双拥工作制度化规范化水平全面提升，军政军民团结进一步加强，为巩固提高一体化国家战略体系和能力、为推进强国强军汇聚强大力量。

军爱民、民拥军的热情已经融入河洛儿女的血脉之中！扎实做好拥军优属、拥政爱民暖心事，是洛阳军地双方始终坚持的强烈共识。

近年，洛阳市聚焦高标准服务部队备战打仗，全力解决部队困难需求，有力提升了拥军支前工作水平和驻地部队练兵备战水平；高质量做好退役军人移交安置工作，高标准做好助力随军家属就业工作，认真落实《军人子女教育优待办法》，倾力解决官兵“三后”问题；深入推进社会化拥军活动，发展拥军企业、门店400余家，持续扩大优待证使用范围，进一步密切了军政军民关系，巩固了军政军民团结的良好局面。

驻洛部队始终把驻地当故乡，全力支持地方经济社会发展。通过开展“帮建支部、帮解难题、帮谋发展”等活动，帮助群众增收致富，助力乡村振兴工作；积极承担急难险重任务，协助维护车站、公园、广场等公共场所秩序，完成世客会、中国洛阳牡丹文化节安保勤务、春运执勤、洛阳市城市武装巡逻等任务，受到驻地政府和群众广泛赞扬。

洛阳的双拥主题公园成为孩子们接受国防教育的打卡地；市县乡村四级退役军人服务站实现全覆盖,形成横向到边、纵向到底的拥军优抚服务体系,打通双拥工作“最后一公里”；完善“就业+创业+培训”综合性服务平台，开展“订单定向培训”“直播带岗招聘”等活动，每年提供就业岗位万余个，越来越多的退役军人成为行业骨干、“创业之星”；持续深化“烈士纪念日”“与烈士认亲”、“英烈精神进校园”等活动，连续5年评选“最美退役军人”，崇军尚武精神厚植河洛沃土……如今，洛阳市尊崇军人、尊重退役军人的元素随处可见，全社会尊军崇军氛围更加浓厚。

鱼水情浓，双拥花红。洛阳“全国双拥模范城”的金色名片更加熠熠生辉。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 王方静 孔中武 文／图）