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430多种！洛阳市第44届“爱鸟周”活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 21:21
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　　鸟类种群数量，直接反映区域生态健康状况。

　　近日，洛阳市第44届“爱鸟周”活动在宜阳县香鹿山镇东风林场启动，以“清除鸟网，密织法网，让鸟儿自由飞翔”为主题，进一步提升公众爱鸟护鸟意识，促进人与自然和谐共生。

　　作为中原腹地的黄河明珠，洛阳兼具南北气候之长，森林植被覆盖率高，河湖湿地分布广。近年来，洛阳始终坚持生态优先、绿色发展理念，相继建立了涵盖自然保护区、湿地公园、地质公园、森林公园、风景名胜区等42处国家级和省级自然保护地，为鸟类提供了良好的栖息环境。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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