430多种！洛阳市第44届“爱鸟周”活动启动

近日，洛阳市第44届“爱鸟周”活动在宜阳县香鹿山镇东风林场启动，以“清除鸟网，密织法网，让鸟儿自由飞翔”为主题，进一步提升公众爱鸟护鸟意识，促进人与自然和谐共生。

鸟类种群数量，直接反映区域生态健康状况。

近日，洛阳市第44届“爱鸟周”活动在宜阳县香鹿山镇东风林场启动，以“清除鸟网，密织法网，让鸟儿自由飞翔”为主题，进一步提升公众爱鸟护鸟意识，促进人与自然和谐共生。

作为中原腹地的黄河明珠，洛阳兼具南北气候之长，森林植被覆盖率高，河湖湿地分布广。近年来，洛阳始终坚持生态优先、绿色发展理念，相继建立了涵盖自然保护区、湿地公园、地质公园、森林公园、风景名胜区等42处国家级和省级自然保护地，为鸟类提供了良好的栖息环境。