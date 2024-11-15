明日十点开抢！第4期洛YOUNG小店消费券即将发放

为持续推动小店经济、主理人经济发展，培育打造新业态场景，提升城市调性，满足品质化、时尚化、个性化需求，洛阳市启动“洛YOUNG小店”第二轮消费券发放活动。

消费券发放时间：2025年4月4日-2025年5月2日每周五上午10点(共五期，本次为第四期)

消费券核销周期：2025年4月4日-2025年5月8日(每期消费券核销周期为7天，包含发券当日)

本期消费券

领券及使用时间

领取时间：2025年4月25日上午十点

使用时间：2025年4月25日至5月1日24：00

发放消费券面值

发放四种面值消费券：满200减60、满100减30、满50减15、满20减5

发放平台及领取方式

消费券以电子券形式，通过“一码游洛阳”微信公众号及“一码游洛阳出行向导”微信服务号发放。

关注公众号后，通过底部菜单栏【福利活动】—【小店消费券】进入专题页面领取。操作如下图：

“一码游洛阳出行向导”微信服务号

领取方式同上

使用规则

领取规则：所有在洛人员(含外地来洛人员)均可领取，各面值消费券每人每期限领一张。 使用规则：消费券领取后，在平台购买入围商家产品时进行抵扣。

使用期限：本期消费券须在5月1日24:00前到店核销，过期未核销消费券自动作废。如订单发生退款，则消费券补贴金额、用户购买产品金额原路返还。

每期发放消费券数量及金额固定，数量有限，先到先得。

银行优惠叠加

洛阳农商行：活动期间，绑定洛阳农商银行系统银行卡购买代金券，可有机会享受最高128元随机立减优惠。

工商银行：活动期间，消费券可与工商银行打折、减免券叠加使用。长按识别下方二维码领取：

交通银行：活动期间，绑定交通银行信用卡、借记卡支付满10元立减5元

使用流程