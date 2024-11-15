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审理周期缩短13天！洛阳法院知识产权审判跑出“三合一”加速度
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 19:18
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　　4月20日至4月26日是全国知识产权宣传周。24日，洛阳市召开知识产权司法保护新闻发布会，全面提升社会公众尊重和保护知识产权意识，全面加快知识产权强市建设。

　　科技创新是推动发展的第一动力，知识产权保护是科技创新的重要支撑。洛阳法院充分发挥知识产权审判职能作用，以高水平知识产权司法保护护航新质生产力加快发展，有力维护和激发了创新活力，有效推动法治化营商环境建设。近5年，全市两级法院共受理各类知识产权案件5346件，审结5213件，为洛阳市深入实施创新驱动发展战略、实现现代化洛阳建设提供优质高效的司法服务和保障。

　　近年，洛阳法院全面推进知识产权审判“三合一”改革，由老城区人民法院集中受理部分知识产权一审案件，有效实现知识产权案件审理专门化、管辖集中化、程序集约化和人员专业化目标。同时，优化知识产权案件诉讼程序，推动案件“繁简分流、轻重分离、快慢分道”，持续提高审判质效，2024年知识产权民事一审案件上诉率由2021年10.46%下降至3.47%，平均审理周期由43.75天下降至30.81天。

　　记者从发布会上获悉，洛阳法院积极构建多元解纷机制，做实知识产权纠纷定分止争、实质性化解矛盾纠纷，在2024年实现新收一审民事案件首次下降，数量较2023年同比减少7.95%，调撤率由2021年的75.47%提升至2024年的80.99%。

　　另外，洛阳法院还积极创新司法服务，健全服务保障机制，为科研院所、高校、科技企业提供“订单式”司法服务，助推新质生产力发展；构建协同保护格局，挂牌成立知识产权巡回审判庭，对技术类案件进行巡回审判，与市市场监督管理局共建知识产权纠纷快速处理中心，强化知识产权纠纷行政保护和司法保护的有机衔接，促进知识产权纠纷依法、公正、高效化解。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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