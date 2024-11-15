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4月25日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 16:52
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　　目前，全市各牡丹观赏区内自然花期牡丹已接近尾声。

　　国家牡丹园：全园共有约410个品种牡丹开放，主要分布在北园牡丹花海、南园牡丹展览馆后、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆。其中：盛开的牡丹品种有金阁迎夏、金郅、黄焰、佛山石、青龙卧粉池、假葛巾、名望、金阁、雨中曲、卡罗莱、长寿乐、天鹅骄子、金帝、威苏威、紫红殿、盛丹炉、银粉金鳞、麟凤、镰田藤等；初开的牡丹品种有金色岛屿、紫斑白、索欢迎、芭茨拉、索太阳、盛宴、绿香球等。园内荷包牡丹、月季、紫藤、棣棠、刺玫等竞相绽放。

　　中国国花园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在五月坊。其中：盛开的牡丹品种有皇冠、花王、胡红、岛大臣等；初开的牡丹品种有银丝贯顶、皇嘉门、白王狮子、白妙等。五月坊位于雁栖湖东侧，占地面积约6000平方米。馆内种植了皇冠、银丝贯顶、春柳、初乌、岛锦等100多个国内外精品牡丹品种，共3500余株。通过智能控温技术，花期可有效延长至5月中旬，目前坊内正值盛花期。

　　王城公园：全园共有约160个品种牡丹开放，主要分布在月亮门内、牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区。其中：盛开的牡丹品种有粉涂鸦、科拉路易斯、柠檬梦、黑凤、棒棒糖、丁香紫、春柳、绿幕隐玉、豆绿等；月亮门内高山牡丹符山石、月宫烛光、蓝月亮、冠群芳、珠光墨润、贵妃插翠、胜葛巾、黄翠羽等争奇斗艳。园内芍药正在连片盛开，木香、蔷薇、猥实等竞相绽放。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在外来园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有名望、绿香球、黑豹、春柳、海黄、雪映桃花等；初开的牡丹品种有金阁、魔术巡演、奥奇、绘彩、黑凤、芭茨拉等。园内芍药正连片盛开、荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有约480个品种牡丹开放，主要分布在万芳园、九色园、锦绣园和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有黑道格拉斯、中国龙、镰田锦、岛乃藤、海黄、寒樱狮子、黄冠、连鹤、七福神、紫红殿、花大臣、花王、雪莲、旭港等；初开的牡丹品种有长寿乐、白妙、金岛、金晃、金阁等。园内芍药连片盛开，万芳园内布置有牡丹鲜切花花墙供游客打卡拍照。

　　这是2025年最后一期牡丹花情预报，感谢来自五湖四海的游客对第42届中国洛阳牡丹文化节的支持与喜爱，让我们共同憧憬明年与牡丹的浪漫之约！

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组
2025年4月24日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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