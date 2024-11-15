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“砖画青史——洛阳古墓博物馆馆藏宋金雕砖展”在唐山博物馆开展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 16:46
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　　近日，由洛阳古墓博物馆与唐山博物馆共同主办的“砖画青史——洛阳古墓博物馆馆藏宋金雕砖展”在唐山博物馆开展。

　　大约十世纪末至十三世纪的宋金时期，河南、山西、河北等中原地区流行一种仿木结构雕砖壁画墓。墓内的砖雕、壁画题材多样、内容丰富，用砖雕假门假窗、家具桌椅、宴会美食、乐舞杂剧、车马出行等，营造主人出生前的生活环境，即仿阳宅建阴宅，来表达后辈子孙“永为供养”的孝心。洛阳一带就发现了多座这一时期仿木结构砖雕壁画墓，其中以关林庙北宋墓和史家屯金墓两座最为精彩。

　　此次展览分为“永为供养”“孝乃身本”“美好祈愿”三个部分，展出包括宴饮、乐舞、出行、日常家具和生活用品、吉祥纹饰等题材的雕砖、拓片61件(套)，为人们了解宋金时期中原地区百姓的世俗生活和精神追求提供了珍贵资料。

　　展览将持续至7月20日。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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