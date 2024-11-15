“我的潮流时尚打卡地”网络主题宣传活动明日启动

魏坡新序、天心校场里、城市阳台……洛阳这些顶流打卡地你pick哪个？媒体天团明日暴走打卡全纪实，来关注吧！

魏坡新序、天心校场里、城市阳台……洛阳这些顶流打卡地你pick哪个？媒体天团明日暴走打卡全纪实，来关注吧！ 魏坡新序 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄 魏坡新序、天心校场里、城市阳台……洛阳这些顶流打卡地你pick哪个？媒体天团明日暴走打卡全纪实，来关注吧！ 洛报融媒记者获悉，由洛阳市委网信办主办的“我的潮流时尚打卡地”网络主题宣传活动将于明日(4月25日)举行。 天心校场里 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄 本次活动旨在深度展现洛阳把握新时代青年代际特点，关注青年需求体验，着力打造年轻人喜爱的消费业态和消费场景，满足青年品质化、时尚化、个性化需求，加快推进青年友好型城市建设。 洛阳市委网信办有关负责人介绍，本次网络主题宣传活动主话题为＃青年友好潮聚洛阳＃，突出洛阳针对年轻群体的新兴业态和消费新场景，凸显城市创新转型为“青春之城”的潮流活力，强化“青年友好型城市”标签，形成差异化的城市IP吸引力。 城市阳台 洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 摄 本次活动将邀请人民网、新华网、央广网、中国网、河南日报、河南电视台、洛阳日报社等媒体记者以及网络名人共同参与。其间，活动参与者将前往阳光里游园、魏坡新序、天心校场里、西工地、城市阳台等潮流时尚打卡地，实地体验并进行宣传报道。 洛报融媒记者将全程参与并对此次活动进行全媒体报道，敬请关注。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）