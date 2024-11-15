洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

古道热肠最动人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.04.24 08:12
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　深夜的洛阳街头，一群洛阳市民“仿佛守护自己的物件般”为素不相识的游客奔波寻包，最终“完璧归赵”。近日，网友“踏歌闻此声”在网络平台上分享了这段背包失而复得的经历。暖闻一经发出便引得媒体转载、网友热议，不仅因故事本身的温情，更因它照见了洛阳人的古道热肠，以及这座城市的文明底色。

　　有道是，古道热肠最动人。洛阳公交司机“找到失主才算下班”的朴素话语，正是洛阳人对待游客的真实写照。细看事件中的人物群像，从路人小哥的主动指路，到夜班司机的全员接力，再到调度人员的深夜联动……一个个看似平凡的善举，恰如散落洛阳街巷的星火，汇聚成古都最动人的光带。就像网友所言，“那些子夜时分依然醒着的人情，他们是古都洛阳真正的灵魂”。

　　热情真诚的洛阳人，是洛阳作为文旅名城最深层的竞争力。文明的传承，不仅在博物馆的展柜中，也在市井烟火的温度里；真正的吸引力，不只是网红打卡点的喧嚣，更在每个人炽热的心火。这些年，洛阳坚持以社会主义核心价值观为引领，不断塑造城市时代新风貌，从热门景区周边“轻微免罚”、企业单位“车位免费对外开放”，到文旅志愿者自发迎客送客、免费讲解，再到无数市民自发“能步不骑，能骑不乘，能乘不开”，把道路与车位让给外地游客……以诚待客、以情暖心，正是洛阳对待游客的众多细节打动了他们的心。

　　凡人微光，照亮城市。从细节入手、从小事做起，充分调动人们参与精神文明建设的积极性与主动性。当每个人都像那位街头小哥般“多问一句”、调度人员般“多想一步”、司机师傅般“多等一会儿”，游客带走的就不只是旅游纪念品，更是对“一座城温暖一群人”的持久记忆。相信如此，每一个来到这里的人，都会说出这句“洛阳是一个很适合旅游的城市，且不谈其深厚的底蕴，她拥有热情温厚、质朴且真诚的人民”。(洛平)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老年人吹气球能改善肺功能吗
    老年人吹气球能改善肺功能吗
    老年人吹气球能改善肺功能吗
        自从年初出院后，72岁的刘先生常在口袋里装一个气球，平时得空了就拿出来吹一吹。
  • ·国家级名老中医乔振纲《伤寒论导读》新书发布暨赠书仪式举行
  • ·洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
  • ·烧烤+啤酒竟让壮汉险丧命！医生紧急提醒……
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • “专业人干专业事”！洛阳市政府...
  • 洛阳：打造“北国花城” 提升城...
  • 市委召开专题会议 研究文旅服务提...
  • 首批三栋楼主体封顶！瀍河区一安...
  • 张玉杰与中铝集团总经理王石磊举...
  • 瀍河区：“鲜花经济”助农增收【...
  • 今年年底，洛阳力争每万人高价值...
  • 洛阳哪里能查房屋结构图？最新回复
  • 首批4家企业名单确定！洛阳推行“...
  • 国内首家！中船集团七二五所实现L...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605