深夜的洛阳街头，一群洛阳市民“仿佛守护自己的物件般”为素不相识的游客奔波寻包，最终“完璧归赵”。近日，网友“踏歌闻此声”在网络平台上分享了这段背包失而复得的经历。暖闻一经发出便引得媒体转载、网友热议，不仅因故事本身的温情，更因它照见了洛阳人的古道热肠，以及这座城市的文明底色。

深夜的洛阳街头，一群洛阳市民“仿佛守护自己的物件般”为素不相识的游客奔波寻包，最终“完璧归赵”。近日，网友“踏歌闻此声”在网络平台上分享了这段背包失而复得的经历。暖闻一经发出便引得媒体转载、网友热议，不仅因故事本身的温情，更因它照见了洛阳人的古道热肠，以及这座城市的文明底色。

有道是，古道热肠最动人。洛阳公交司机“找到失主才算下班”的朴素话语，正是洛阳人对待游客的真实写照。细看事件中的人物群像，从路人小哥的主动指路，到夜班司机的全员接力，再到调度人员的深夜联动……一个个看似平凡的善举，恰如散落洛阳街巷的星火，汇聚成古都最动人的光带。就像网友所言，“那些子夜时分依然醒着的人情，他们是古都洛阳真正的灵魂”。

热情真诚的洛阳人，是洛阳作为文旅名城最深层的竞争力。文明的传承，不仅在博物馆的展柜中，也在市井烟火的温度里；真正的吸引力，不只是网红打卡点的喧嚣，更在每个人炽热的心火。这些年，洛阳坚持以社会主义核心价值观为引领，不断塑造城市时代新风貌，从热门景区周边“轻微免罚”、企业单位“车位免费对外开放”，到文旅志愿者自发迎客送客、免费讲解，再到无数市民自发“能步不骑，能骑不乘，能乘不开”，把道路与车位让给外地游客……以诚待客、以情暖心，正是洛阳对待游客的众多细节打动了他们的心。

凡人微光，照亮城市。从细节入手、从小事做起，充分调动人们参与精神文明建设的积极性与主动性。当每个人都像那位街头小哥般“多问一句”、调度人员般“多想一步”、司机师傅般“多等一会儿”，游客带走的就不只是旅游纪念品，更是对“一座城温暖一群人”的持久记忆。相信如此，每一个来到这里的人，都会说出这句“洛阳是一个很适合旅游的城市，且不谈其深厚的底蕴，她拥有热情温厚、质朴且真诚的人民”。(洛平)