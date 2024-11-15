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市人大常委会举行“天下黄河洛阳美”主题歌曲研讨会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 08:10
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　　22日，市人大常委会举行“天下黄河洛阳美”主题歌曲研讨会。市人大常委会主任李保国参加会议。

　　会议听取了“天下黄河洛阳美”主题活动开展情况及主题歌曲创作情况介绍。与会人员围绕如何用音乐展现黄河流域(洛阳段)的自然之美、生态之美、人文之美、味道之美、发展之美，对主题歌曲风格定位、内容旋律等进行深入讨论，提出意见建议。

　　会议指出，创作“天下黄河洛阳美”主题歌曲，是市人大常委会推动黄河保护法贯彻落实主题活动重点之一，也是我市践行黄河流域生态保护和高质量发展国家战略的生动实践。要立足黄河流域(洛阳段)独特底蕴，深挖洛阳与黄河的深厚渊源，以音乐为纽带，将黄河雄浑壮阔的自然风光与洛阳的历史人文、时代风貌深度融合，创作出具有鲜明地域辨识度的精品佳作，提升洛阳城市文化形象与影响力。要聚焦社会各界多元需求，突出艺术性与群众性相结合，兼顾专业审美和传唱度，推出既有专业水准又贴近大众审美的音乐作品。要以精品意识推进主题歌曲创作，深入开展采风创作和研讨交流，充分吸纳各方意见建议，严格把控词曲质量，确保主题歌曲实现思想性、艺术性、时代性、创新性高度统一，打造经得起时间检验的音乐精品。市人大常委会要积极组织各单位加快主题歌曲创作进程，广泛组织开展宣传推广，借助多元媒体平台，扩大传播范围广度，推动“天下黄河洛阳美”成为洛阳城市新名片，助力洛阳文旅产业高质量发展。

　　市人大常委会副主任李书杰参加。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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