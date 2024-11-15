牡丹艺术在洛阳历史上有着悠久的发展历程，东晋顾恺之的《洛神赋图》中已经出现牡丹的形象，北齐杨子华画牡丹，牡丹进入艺术领域。自唐代以来，洛阳牡丹在绘画、雕刻、建筑、陶瓷、服饰等领域承担了重要角色，构成了蔚为大观的牡丹艺术世界。

牡丹艺术在洛阳历史上有着悠久的发展历程，东晋顾恺之的《洛神赋图》中已经出现牡丹的形象，北齐杨子华画牡丹，牡丹进入艺术领域。自唐代以来，洛阳牡丹在绘画、雕刻、建筑、陶瓷、服饰等领域承担了重要角色，构成了蔚为大观的牡丹艺术世界。

崤函古道访国花

在古代洛阳与长安之间的两京官道中，洛阳至潼关段被称为崤函古道。崤函古道在崤山深谷之中穿行，在陕州交口向东分为南北二崤道。其中，北崤道经渑池、新安到洛阳，大致是沿谷水(涧河)一线。南崤道出陕州雁翎关后，经洛宁、宜阳到洛阳。

新安处崤函北道之要冲。今新安县铁门镇的千唐志斋，有许多唐代墓志，墓志四边多阴线刻牡丹图案装饰。

1994年发现于新安县城关镇宋村的一座北宋砖雕墓中共镶砌了近30幅牡丹砖雕，分布于墓室各处。其中有盆花、折枝、朵花等，形态各异，无一雷同。另外，发现于该县石寺镇李村的北宋壁画墓中的一幅“牡丹仕女图”格外传神：画面中两名年轻貌美的仕女站立在桌子两侧，桌子上摆放着一瓶牡丹插花，花为红色，正值盛开，花朵硕大，分外妖娆。左边的执盏侍女正探头观花，右边的托盘侍女正俯首赏花，这一探一俯，一观一赏，含笑凝视牡丹的瞬间把宋人对牡丹的喜爱之情淋漓尽致地表现出来。

明清石雕、砖雕、木雕牡丹，在新安县有普遍分布。著名的是石井通仙观舞楼上的石雕牡丹，为清朝石雕。而这些牡丹雕塑集中分布区为两处，一处是薜村古建筑群，一处是已被黄河小浪底淹没的横山古建筑群。这些古建筑装饰复杂，砖雕、木雕构件花样繁多，到处都有寓意富贵、吉祥的牡丹图案。

宜阳处崤函南道之要冲。2003年，在宜阳发现一座建于金章宗明昌五年(公元1194年)的壁画墓。整个墓室内色彩鲜艳，壁画绘有绽放牡丹、缠枝花卉，以及墨绘侍女、对弈、对饮图等。

宜阳汉山严子陵庙有两幅纪年壁画，创作于清朝咸丰四年(公元1854年)。这两幅名为《泰平春》和《富贵花》的壁画，均由10余幅小壁画组成。严子陵庙壁画大约绘制于农历四月十五日，这正是西瓜、鲜桃上市的季节，也是山地牡丹盛开的季节，因此壁画中画了一盘西瓜和两盘鲜桃，还画了两朵插在花瓶中的白牡丹。《富贵花》壁画是洛阳现存唯一的古代寺庙牡丹壁画。

洛阳陶瓷艺术与牡丹

洛阳是陶瓷文化的故乡，长期以来，陶瓷艺术家将陶瓷与牡丹相结合，创作了大量的精美艺术品。

洛阳黑陶，距今已有5000多年的历史。唐朝以来，历代艺术家将黑陶艺术和牡丹文化结合，制作出大量牡丹黑陶艺术品。在牡丹黑陶雕刻的图案选择上，主要有两种，第一种是工笔牡丹画，可以在黑陶上将工笔画完全雕刻出来，取得一种独特的艺术效果；第二种是黑陶艺术家直接进行艺术创作，把千姿百态的洛阳牡丹融入黑陶艺术中，表现形式更为丰富多彩，也是牡丹黑陶中最有艺术价值的一种。

洛阳澄泥砚，又称紫泥砚，产生于唐代。关于澄泥砚的制作方法，宋代张洎(jì)的《贾氏谈录》说是取黄河边的泥沙淘洗做成砚砖，而后烧制而成。澄泥砚中，牡丹的造型是非常普遍的。历代澄泥牡丹砚，作为艺术瑰宝，承载了洛阳的独特审美与匠心独运的工艺。砚面之上，牡丹花开，富贵之气扑面而来，每一片花瓣都仿佛在诉说着古老的洛阳故事。

唐代陶瓷艺术的最高成就是洛阳三彩，它与牡丹的完美结合，写出了大唐的洛阳传奇。洛阳博物馆的唐三彩牡丹带盖罐，是一件精品。唐三彩牡丹带盖罐，高30厘米。该罐系直口、平沿、短颈、圆肩、鼓腹、平底、拱形钮盖，肩周与腹部各贴三朵牡丹翻花，通体施白釉，器盖和贴花部分施黄、绿、白釉。该罐造型美观，贴花工艺精湛，为研究洛阳古代釉陶工艺提供了重要的实物资料。

北宋以洛阳为西京河南府，是北宋的陪都，政治地位仅次于东京开封府。西京洛阳经济文化发达，瓷器业得到巨大的发展，是北宋贡瓷的主要产地，出现了寿安(宜阳)窑、新安窑、登封窑和汝窑等一批名窑。在各窑所出的瓷器中，牡丹是非常普遍的题材。

1970年，在宜阳县东王庄洞沟村出土了一件宋代牡丹鸭戏纹梅瓶，高42.8厘米，口径3.1厘米，底径10.5厘米。小口短颈，上腹略鼓，下腹渐收，小平底。周身施白釉，绘黑彩，肩部饰牡丹花枝，腹中部有开光，中部饰牡丹和双鸭戏水纹。

经考证，这是宋代寿安窑产品。目前在宜阳县发现两处北宋瓷窑遗址，即二里庙北宋瓷窑遗址和宜阳西街北宋瓷窑遗址。二里庙北宋瓷窑位于宜阳县二里庙一带，该窑以烧青瓷为主，也兼烧白瓷、白地黑花瓷、黑瓷、黄瓷等。宜阳西街窑位于宜阳县城西街，发现有窑炉、作坊等遗迹，出土了一大批瓷片和窑具。西街窑与二里庙窑近在咫尺，烧制品种基本相同，主要生产白釉、黑釉和青釉瓷。这里的青釉瓷施釉稍厚，模印的花卉装饰构图优美。

洛阳刺绣与牡丹

洛阳刺绣，简称洛绣，是中国最古老的刺绣艺术，有4000多年的历史，是以针引彩红(丝、绒、线)，按照设计的花样，在织物(丝绸、布帛)上刺缀运针、以线迹构成纹样或文字的传统工艺。唐朝时期，是洛绣发展的巅峰期。从这个时期开始，牡丹成为洛绣的主要纹样。

牡丹高贵端庄的气质，既为绣女们提供了广阔的创作空间，又因其华丽之美，更能展现绣女们的精湛技艺，自然成为匠心独运的绣品中不可或缺的元素。

在洛阳，牡丹刺绣的应用领域很广泛，不仅装点了服装、帽子、头巾等服饰，更延伸至床品、鞋垫、窗帘等日常用品，处处可见牡丹的绚烂身影。穿着绣有牡丹的婚服走进婚姻的殿堂，是姑娘们对美好爱情和幸福婚姻的殷殷期盼。妇女们为子女绣制的童帽、布老虎等，都满载着深深的母爱，寄托着保佑孩子们平安、健康、快乐成长的殷殷期望。

洛绣的最高艺术成就代表，是雀金绣。雀金绣也称金绣、蹙金绣。蹙，是收缩的意思，就是用金丝、羽丝盘结成花朵的纹式再固定到丝绸的上面。唐代诗人张祜的《李家柘枝》写道：“红铅拂脸细腰人，金绣罗衫软著身。”五代词人欧阳炯的《贺明朝》写道：“碧罗衣上蹙金绣，睹对对鸳鸯。”

洛阳是牡丹的故乡，也是曾经的皇家御绣——雀金绣的故乡。正因为如此，雀金绣自唐代产生起，就与牡丹结下了不解之缘。古代雀金绣上栩栩如生的牡丹，记录了古代洛阳牡丹高贵的身影。

武则天等皇帝供奉于法门寺地宫的雀金绣实物已出土，共5件，所用捻金丝的最细直径仅为0.06毫米，比头发丝还要细。这些绣品针法精细，制作工艺精湛，用料考究，作为宫廷雀金绣品，虽历经千载，依然色泽艳丽、灿然如新。出土的一件上衣绣满了折枝牡丹，花心有一颗玉珠。

在明清雀金绣中，牡丹是非常常见的题材。故宫博物院藏清代《雀金绣牡丹绶带图轴》，在米色素缎底上绣牡丹、苍松和绶带鸟，分别寓意富贵、长寿。此图以针法的差异和所用丝线的不同，表现出高超的工笔技法和绘画意韵，达到与翰墨争辉的艺术高度。

在当代洛阳雀金绣中，牡丹仍是常见题材。例如，《龙瓶牡丹》《花开满屏》《马上富贵》《国色天香》等。《龙瓶牡丹》是以蓝丝绸为底，用金线绣出龙瓶和牡丹的叶脉，用绿色羽线绣出牡丹叶，用紫色羽线绣出紫牡丹花。《花开满屏》是用金线绣出瓶座，用红色羽线绣出瓷瓶，用金线、羽线、丝线共同绣出各色牡丹花。《马上富贵》是以白丝绸为底，用金线、丝线绣出骏马，用各色羽线绣出不同的牡丹花和叶子。《国色天香》是用绣雕方式，绣出几十种牡丹。（郑贞富）