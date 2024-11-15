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三豕渡河（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2025.04.24 07:58
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　　三豕(音同史)渡河，三只猪过河？非也非也。

　　文字讹误会让真相变得扑朔迷离！三豕渡河算一例。

　　孔子的弟子子夏前往晋国，途经卫国时，见有人在诵读史书，不经意间听到一句：“晋师三豕涉河。”豕即猪，晋国军队带着三头猪过河？笑话！

　　子夏当即指出错误：“非也，是己亥也。夫己与三相近，豕与亥相似。”他说，“三豕”其实应该是“己亥”，在古文中“己”与“三”看着很像，“豕”与“亥”也差不离，容易让人看走眼。

　　子夏抵达晋国后向晋国史官求证此事，史官确认史书记载为“晋师己亥涉河”，即晋国军队于己亥日渡河。

　　这个故事出自《吕氏春秋》，三豕涉河比喻文字传写或刊印的讹误，也作三豕渡河。

　　类似成语还有鲁鱼亥豕。晋人葛洪在《抱朴子》中讲了一条谚语：“书三写，鱼成鲁，虚成虎。”三在这里泛指多次。意思是文字如果辗转传抄多次，鱼字就会写成鲁字，虚字就会写成虎字。因在篆文中“鲁”和“鱼”、“亥”和“豕”字形相似，容易写错，鲁鱼亥豕便指书籍在传抄、刊印过程中出现的文字错误。

　　三豕渡河、鲁鱼亥豕皆为无心之举，顶多算是粗心大意，如果是故意错用形近字以求新异，那就叫“别风淮雨”。

　　南朝梁刘勰在《文心雕龙》中分析炼字，举例说《尚书大传》里有“别风淮雨”一词，《帝王世纪》中却作“列风淫雨”，别与列、淮与淫都因字形相似而渐被移用。列风淫雨虽意思恰当，但看起来毫不新奇；别风淮雨显得新异，意思却违背常理。别风淮雨比喻别字连篇，以讹传讹。

　　刘勰进一步解释：圣人对史书可疑的地方相当谨慎，他们宁可让史书阙文，也不愿轻下断语。如果我们写作时，能根据文章的内容，选择最恰当的字眼遣词用字，而不一味去标新立异，那就可以说是了解炼字的道理了。总之，读书也好，写作也罢，都不该以讹传讹。《红楼梦》第五十一回道：“古往今来，以讹传讹，好事者竟故意的弄出这古迹来以愚人。”把错误的东西传开去，越传越错，莫莫莫！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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