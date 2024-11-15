司马光，好个“书痴”（天天都是读书日）

昨日是第30个世界读书日，各地纷纷举办各种活动鼓励阅读。

编者按

昨日是第30个世界读书日，各地纷纷举办各种活动鼓励阅读。如果回到古代河洛地区寻找阅读推广人，那可是名家迭出，蔡邕、欧阳修、司马光、苏轼……对他们来说“天天都是读书日”。即日起，让我们一起重温他们藏书、读书的故事，学习他们读书的方法。

七岁爱上读书，所读内容皆烂熟于心；用圆木当枕头，惊醒之后便捧书；家中藏书过万，皆如新书一般，不是光藏不看，只因极度珍惜……您说，他算不算“书痴”？

七岁爱上《左氏春秋》

说起司马光，洛阳人首先会想到独乐园，建独乐园时司马光已是55岁。其实，早在7岁时，他就跟着父亲司马池来洛阳生活了。

公元1025年，司马池调任河南府司录参军，7岁的司马光随父来到洛阳城。据《宋史》记载：“光生七岁，凛然如成人，闻讲《左氏春秋》，爱之，退为家人讲，即了其大指(大旨)。自是手不释书，至不知饥渴寒暑。”小小年纪就能理解《左氏春秋》的主要意思，从此爱上读书，忘了饥渴冷热！

比别的孩子读书多，自然比别的孩子主意多。《宋史》接着说，一天，“群儿戏于庭，一儿登瓮，足跌没水中”，其他孩子吓得一哄而散，只有司马光毫不慌张，“持石击瓮破之”，救下小伙伴。后来京、洛之间将此事“画以为图”，广为流传，传着传着就成了咱熟悉的“司马光砸缸”。

朱熹在《三朝名臣言行录》中讲司马光如何勤学苦读：小时候，司马光担心自己记诵诗书以备应答的能力比不上别人，故而大家一起学习讨论时，别的兄弟只要把书背会，就去玩耍休息，他却独自留下来，专心刻苦地读书，直到将书中内容背得烂熟于心为止；这样一来，他就能对所学内容终生不忘。他说：“读书不能不背诵。当你骑在马背上或半夜睡不着觉时，吟咏读过的文章，想想其中含义，收获就会非常大！”

为了多读书，司马光故意让自己睡不好觉。南宋学者王应麟在考证著作《困学纪闻》中说，司马光特意用圆木当“警枕”，还没睡一会儿，警枕滚动，他就会醒来，起身读书。

建读书堂致敬董仲舒

朱熹描述幼年司马光独自刻苦读书时用了四个字：下帷绝编。

下帷出自《汉书·董仲舒传》，指汉代董仲舒下帷讲学，“三年不窥园”。花园里四时风景各有千秋，可他放下室内悬挂的帷幕，如同现在拉紧窗帘，一连三年都不往窗外看一眼，这是何等专心！

绝编出自《史记·孔子世家》，说孔子读《周易》，“韦编三绝”，把书翻了一遍又一遍，编木简的皮绳屡次三番被折断，这是何等勤奋！

选用董仲舒的典故，朱熹还真是知其心意：司马光的偶像之一就是董仲舒。

公元1071年，司马光到西京(洛阳)留守司御史台任职，开始潜心编著《资治通鉴》。两年后，他在洛阳尊贤坊北关买了20亩地，经过精心设计，建成集居住、读书、游乐功能于一体的园子，取名“独乐园”。

读书堂、浇花亭、弄水轩、种竹轩、见山台、钓鱼庵、采药圃，独乐园中这七处主要景观，分别与司马光仰慕的七位古人相联系，他为此写下组诗《独乐园七题》，其中为读书堂所题的这首，正是在向董仲舒表白：“吾爱董仲舒，穷经守幽独。所居虽有园，三年不游目。邪说远去耳，圣言饱充腹。发策登汉庭，百家始消伏。”

十多年间，司马光在读书堂专心阅读著述，几乎将全部精力投入编纂《资治通鉴》。

珍惜书籍成“书痴”

孔子所处的时代，人们还用竹简书写，用皮绳编制书籍。到了北宋，造纸业发达，印刷术繁荣，司马光的藏书已经是品质优良的“宋版书”了。

宋代笔记《梁溪漫志》卷三有《司马温公读书法》，说独乐园之读书堂有文史书籍万余卷，司马光时常翻阅的那些书，即便已经读了数十年，也仍如新书一般，“若手未触者”。

司马光对其子司马康说：“贾(音同谷)竖藏货贝，儒家惟此耳，然当知宝惜。”大意是说，商人的宝藏是货物，我们读书人的财产便只有这些书籍了，所以应该珍惜！

司马光是如何珍惜书籍的？

每年从初伏到重阳，见天气晴朗，就把桌子摆到太阳地里，将书侧放在桌上，对着书脊晒，所以那些藏书“年月虽深，终不损动”。

每次看书前，必先看看几案是否洁净，再铺上垫子，端端正正地展卷阅读；若要边走边看，就用一块方形木板托着书，从来不会直接用手捧书，不仅是怕汗渍弄脏书页，也担心损坏书脊；每看完一页，就用右手拇指轻轻衬着书页边沿，以食指配合翻页，避免将纸张揉皱。

司马光最后说：“每见汝辈多以指爪撮起，甚非吾意。今浮屠老氏犹知尊敬其书，岂以吾儒反不如乎？当宜志之。”每每见你们粗暴地翻书，真不合我的心意！如今和尚、道士还知道尊敬他们的书，我们读书人反倒不如他们吗？一定要用心记取我的话！如此看来，说他是个“书痴”，真的一点儿也不夸张。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）