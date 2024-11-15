央媒观洛 | 创新引领，文创产品融入日常生活

河南洛阳，一款冰箱贴卖出几十万件，“冰箱贴是年轻人的到此一游”登上社交平台热搜榜；一匹三彩小马让三彩技艺再度出圈，带动非遗进入寻常百姓生活；一场寻迹洛神赋演出带领观众一眼千年，古今共话十三朝古都历史……从饰品到演出，这些文化创意产品为啥这么受欢迎？带着疑问，记者进行了探访。

河南洛阳，一款冰箱贴卖出几十万件，“冰箱贴是年轻人的到此一游”登上社交平台热搜榜；一匹三彩小马让三彩技艺再度出圈，带动非遗进入寻常百姓生活；一场寻迹洛神赋演出带领观众一眼千年，古今共话十三朝古都历史……从饰品到演出，这些文化创意产品为啥这么受欢迎？带着疑问，记者进行了探访。

河南洛阳二里头夏都遗址博物馆，游客在选购文创产品。裴飏摄

切中需求——把文化带回家

隋唐洛阳城应天门遗址广场，一家名为“洛阳礼物”的文创门店人潮涌动。满是冰箱贴的墙面前，站满了细细挑选的游客。

拿起一个铜爵造型的冰箱贴，山东游客乔悦在手中反复观看。“这是二里头遗址出土的乳钉纹青铜爵，做得真精巧，还保留了纹样。”她说，在博物馆只能远远观赏，买个冰箱贴就可以把洛阳文化带回家。在她的旅行包中，文创产品形象有造型可爱的唐朝仕女陶俑，还有龙门石窟等地标性景区。

在洛阳博物馆二楼珍宝馆，展厅柔光聚焦下，一面唐代金银平脱铜镜泛着绿锈。楼下文创区，仿古铜镜背面的纹饰熠熠生辉，镜面映照出游客的花容笑靥。

“我们以馆藏铜镜为原型，提取了鸾凤、花鸟等元素，又结合现代审美、融入不同色调，设计出了这款便携的朱颜镜。”洛阳博物馆副馆长孙海岩说，铜镜文创推出一年多，销售近9万个、超500万元，有人专门过来复购。

融入现代审美的三彩小马和三彩侍女俑文创。记者张文豪摄

小小文创，为何会有这么大的魅力？

文物带不走，但借助文创产品，可以把城市记忆留下来。“不论景区还是博物馆，总有游客想把文化带回家。这反映了消费需求的变化，即从注重实用价值向情绪趣味价值转变。”洛阳文旅集团文化产业公司董事长、总经理宋伟说，伴随文博热，洛阳文化创意产品开发热情高涨，文创产业迎来新机遇，“以‘洛阳礼物’为例，我们刚开始年销售额仅有一两百万元，2023年突破600万元，去年更是达到3000万元。全市已有13家直营店，还在各大博物馆和景点继续布点。”

“中华文化博大精深，这些文化基因潜藏在每一个中国老百姓的心底。我们要做的就是创造性转化、创新性发展，探索现代化表达方式，让传统文化活起来、让艺术融入生活。”中国工艺美术大师、洛阳三彩艺术博物馆馆长郭爱和认为，文创，顾名思义离不开文化传承，更不能脱离创新创造。

为此，郭爱和提出“三彩生活化”“洛阳三彩”的概念。他解释，三彩并非只有三种颜色，也不仅限于唐代，“我们探索从陶瓷到釉画，再到写意三彩的创新，并在保持艺术性的同时，开发出更多适合大众消费的文创产品。”

如今，唐三彩中常见的马、骆驼等造型，形态更多元，颜色也更丰富。在洛阳“镇捣蛋”等文创店，憨态可掬的三彩小马除了传统配色，还有粉色、水蓝色等符合年轻人审美的莫兰迪色系。三彩小马、三彩侍女俑的文创组合，成为不少游客的到店选择。

创新供给——使文物活起来

文创产品已不局限于冰箱贴、文物盲盒等小商品，“文化+”的理念正融入市民的衣食住行。

市面上鲜花饼易购，但立体的多彩牡丹花酥你见过吗？在洛阳西工区南北李记，传统文化与现代设计巧妙结合，造型精致的糕点带来满满的中国风与洛阳味。

“来洛阳之前，我就在网上看到这款九宫格牡丹花酥，配色好看、造型精美，一下子就‘种草’了。”尽管南北李记不在洛阳景区周边，浙江游客张帆还是专程跑了一趟。

除了文创小吃，大型宴席也被植入了浓浓的文化味。随着夜幕降临，位于洛阳定鼎门广场附近的宴天下河洛第一宴开席。伴随着歌舞、剧情表演，一道道菜肴被端上餐桌，为游客奉上一场味蕾与视听盛宴。

“我们想通过日常餐饮，给游客带来沉浸式文化享受。在具体设计中，宴席保持了高度的文化统一，从餐具的材质、色彩、形制到菜肴的选择、取名，既保有洛阳水席的传统特色，也兼顾全国各地游客的口味偏好，包括舞美环境设计，都必须精益求精。”门店店长郭春利说。

“万物皆可文创。它可以与任何一个行业相互碰撞、赋能、融合，洛阳也正朝着大文创的方向努力。”洛阳龙门文化创意产业研究院院长王启蒙说，十三朝古都文化底蕴深厚，有二里头、龙门石窟等遗址遗迹，有洛阳牡丹、洛阳三彩等文化符号，还有数不完的历史人文故事，“借助先进技术，文创产业正在探索更多现代化创新性表达”。

临近洛阳龙门高铁站，近年来新开业的大河荟成为不少游客打卡地。光电声影交织中，《寻迹洛神赋》演出构建了数字化、行进式文化体验空间，通过数字影像、机械装置与现场演艺的完美结合，为观众带来河图洛书、洛神赋、龙门石窟等历史演绎故事。

“《寻迹洛神赋》满足了游客精神上的文化享受需求。花大力气开发这款文创项目，也是为解决洛阳过境游的痛点。”国晟集团商业发展公司董事长裴纪辰说，以前不少游客来了洛阳，看完龙门石窟等地标，当天就走了。如何把游客留下来？洛阳选择用文创产业来破题。“通过打造大河荟这个综合商业体，让游客坐下来、住下来。大河荟实现全业态运营一年，成为洛阳新的网红打卡地。”裴纪辰说。

打造精品——让文化走出去

文创的魅力，还在于其世界性。

洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。人间四月，盛开的洛阳牡丹引得游人如织。在洛阳牡丹瓷股份有限公司的非遗体验基地，几名外国游客正在制作永不凋谢的“牡丹花”。以花为媒，以瓷为墨，指尖流转间，一朵朵牡丹绽放在莹白瓷器上。

“得益于过境免签政策，越来越多外国游客了解并喜欢上了牡丹瓷产品。我们抢抓机遇，进一步开拓海外市场，让以牡丹瓷为代表的中国非遗元素走出国门，走向世界。”洛阳牡丹瓷股份有限公司总经理贾社丽说，通过传承和发扬唐白瓷烧制技艺，融合众家陶瓷工艺，纯手工制作经高温淬炼出的立体花瓣，成为世界游客收藏的东方艺术臻品。

在洛阳杜康酒厂，一批杜康酒正被打包装运，准备发往海外。“去年5月，我们的一款高品质口粮酒‘杜康红’首次出口英国。本月，我们又收到了一批5000箱的国际订单。”杜康酒厂海外销售经理温晓晓说，他们还和二里头夏都遗址博物馆跨界，汲取馆藏文物绿松石兽面纹铜牌饰的灵感，在去年联名推出了新品。

随着我国过境免签政策的全面实施，古都洛阳正以厚重的历史底蕴与创新的文化表达，吸引着全球游客的目光。“现在洛阳不仅有龙门石窟、白马寺等世界文化遗产，更凭借牡丹瓷、唐三彩等诸多特色文创产品，成为外国游客了解中华文明的新窗口。海关将继续积极落实通关便利化措施，服务好企业，抓住新机遇，让洛阳文创走向世界，提升城市的国际影响力和美誉度。”洛阳海关副关长张强说。

调研中，一些采访对象表示，经过多年沉淀和各方合力，洛阳的文创产业链已经相对成熟，但文创品牌塑造、文化内容挖掘无止境。洛阳八部门联合印发《关于推进试点博物馆文化创意产品开发的若干措施》，鼓励文博界创新运营模式，率先作出文创开发探索，提供更高质量的文创产品供给。

“博物馆是一个城市乃至一个国家的文化符号。在洛阳，各类博物馆、纪念馆已超过110家。当前，洛阳文创产业形成了‘颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播’的共识，并在此基础上提炼出洛阳的文化符号体系，打造兼具国际辨识度和产业带动力的城市文化IP。”王启蒙说。(记者 罗珊珊 张文豪)①