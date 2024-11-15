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全省首创！洛阳共建联络机构强化知识产权保护
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.23 20:50
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　　23日下午，洛阳市市场监管局与洛阳市检察院、洛阳市公安局共建联络机构签约并揭牌，在洛阳市知识产权保护中心分别设立知识产权检察联络站和知识产权警务联络站。记者了解到，这项举措属全省首创。

　　其中，洛阳市知识产权检察联络站通过建立常态化联络机制，实现知识产权行政与刑事检察资源共享，进一步拓展法律监督和服务渠道，推进知识产权行政、刑事、民事、公益诉讼融合；洛阳市知识产权警务联络站通过创新知识产权行政保护和司法保护合作形式，着力实现知识产权行政执法和刑事侦查双向无缝衔接，全面提升预防和打击知识产权领域行政违法和刑事犯罪工作。

　　近年，随着洛阳知识产权保护力度的持续加强，知识产权纠纷案件也呈快速增长态势，2024年全市各类知识产权行政和司法案件累计超过2000余件，涵盖专利、商标、商业秘密等多个方面。在借鉴先进地区经验的基础上，去年，洛阳市市场监管局联合洛阳市中级人民法院，在洛阳市知识产权保护中心设立洛阳市知识产权纠纷快速处理中心，运行一年来共处理各类知识产权案件211件，大幅缩短知识产权案件周期50%以上。此次在洛阳市知识产权保护中心设立的洛阳市知识产权检察联络站、洛阳市知识产权警务联络站，旨在强化知识产权保护的行刑衔接工作，完善全市知识产权“严保护、大保护、快保护、同保护”工作格局，高效服务各类经营主体，进一步优化全市知识产权领域竞争秩序和营商环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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