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冷空气将至！最低12℃！洛阳最新天气预报来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.23 20:50
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　　今天，洛阳市阳光充足，午间体感较为炎热。

　　河南省气象台预计，受弱冷空气影响，明后天河南省气温将再度出现小幅下滑，全省大部最高气温将下降6℃到8℃，春季气温多变，请及时增减衣物，谨防感冒。

　　洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周以晴天或多云为主，受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏。

　　具体预报如下：

　　今天夜里：多云。

　　24日(周四)：多云到晴天，东北风3级～4级，气温17℃～23℃。

　　25日(周五)：晴天间多云，气温12℃～26℃。

　　26日(周六)：多云转阴天，气温14℃～25℃。

　　27日(周日)：多云间晴天，气温15℃～29℃。

　　28日(周一)：多云转晴天，气温14℃～28℃。

　　29日(周二)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温14℃～31℃。

　　30日(周三)：晴天间多云，气温15℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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