冷空气将至！最低12℃！洛阳最新天气预报来了

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周以晴天或多云为主，受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周以晴天或多云为主，受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏。
今天，洛阳市阳光充足，午间体感较为炎热。
河南省气象台预计，受弱冷空气影响，明后天河南省气温将再度出现小幅下滑，全省大部最高气温将下降6℃到8℃，春季气温多变，请及时增减衣物，谨防感冒。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周以晴天或多云为主，受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏。
具体预报如下：
今天夜里：多云。
24日(周四)：多云到晴天，东北风3级～4级，气温17℃～23℃。
25日(周五)：晴天间多云，气温12℃～26℃。
26日(周六)：多云转阴天，气温14℃～25℃。
27日(周日)：多云间晴天，气温15℃～29℃。
28日(周一)：多云转晴天，气温14℃～28℃。
29日(周二)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温14℃～31℃。
30日(周三)：晴天间多云，气温15℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605