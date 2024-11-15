冷空气将至！最低12℃！洛阳最新天气预报来了

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周以晴天或多云为主，受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏。 今天，洛阳市阳光充足，午间体感较为炎热。 河南省气象台预计，受弱冷空气影响，明后天河南省气温将再度出现小幅下滑，全省大部最高气温将下降6℃到8℃，春季气温多变，请及时增减衣物，谨防感冒。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周以晴天或多云为主，受多股冷空气扩散影响，气温有所起伏。 具体预报如下： 今天夜里：多云。 24日(周四)：多云到晴天，东北风3级～4级，气温17℃～23℃。 25日(周五)：晴天间多云，气温12℃～26℃。 26日(周六)：多云转阴天，气温14℃～25℃。 27日(周日)：多云间晴天，气温15℃～29℃。 28日(周一)：多云转晴天，气温14℃～28℃。 29日(周二)：晴天间多云，西北风3级～4级，气温14℃～31℃。 30日(周三)：晴天间多云，气温15℃～33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博 文/图）