洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

省安委会第三明查暗访组第二阶段通报企业信息
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.23 18:16
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　2025年4月9日至4月24日，省安委会第三明查暗访组对洛阳市进行明查暗访，检查中发现了部分企业和机构存在着问题隐患：

　　一、洛阳盈富矿业开发有限公司

　　4月9日，省安委会第三明查暗访组对洛阳盈富矿业开发有限公司开展安全生产明查暗访过程中，根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》，发现该单位存在3项重大事故隐患：1.未按照国家标准每年对通风系统进行检测，2.未配备具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪，3.缺少《金属非金属矿山安全规程》规定的开拓系统图、水文地质剖面图。已移交当地相关部门进行挂牌督办。

　　二、洛阳市偃师区高龙镇凯利达(河南)生物科技有限公司

　　4月10日，省安委会第三明查暗访组对洛阳市偃师区高龙镇凯利达(河南)生物科技有限公司开展安全生产明查暗访过程中，发现该单位存在企业提供的安全生产责任制缺少与生产有关的重点岗位(生产、技术、设备、生产车间等)的安全职责；企业缺少吊装、盲板抽堵、动土、断路特殊作业管理制度；现场查看污水处理，双氧水储罐区等岗位未制定操作规程等重大事故隐患。根据《安全生产法》第四条和根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十六条~十八条之规定，判定该单位为重大事故隐患单位，已移交当地相关部门进行挂牌督办。

　　三、嵩县人民医院田湖分院项目

　　4月11日，省安委会第三明查暗访组在嵩县人民医院田湖分院项目检查时发现劳务分包单位专职安全管理人员安全考核证书单位与实际不符；依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》判定该项目存在重大安全生产隐患。已移交当地相关部门进行挂牌督办。

　　四、洛阳迪曼家具有限公司

　　4月12日，省安委会第三明查暗访组对洛阳迪曼家具有限公司开展明查暗访过程中，发现车间内属于粉尘爆炸危险场所，内部设置了库房人员办公室，依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)第十一条，属于重大事故隐患范畴；车间外除尘器未设置锁气卸灰装置，依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)第十一条(六)，属于重大事故隐患范畴。已移交当地相关部门。④
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    老年人吹气球能改善肺功能吗
    老年人吹气球能改善肺功能吗
    老年人吹气球能改善肺功能吗
        自从年初出院后，72岁的刘先生常在口袋里装一个气球，平时得空了就拿出来吹一吹。
  • ·国家级名老中医乔振纲《伤寒论导读》新书发布暨赠书仪式举行
  • ·洛阳男子睡醒后发现右腿“罢工”，原因竟是……
  • ·烧烤+啤酒竟让壮汉险丧命！医生紧急提醒……
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中信重工领衔攻关！国家“智能机...
  • 关于2025年劳动节放假安排的通知
  • 江凌检查防汛抗旱工作
  • 洛阳新晋打卡点！瀍河区勒马听风...
  • 神舟二十号载人飞船将于明日发射 ...
  • 符合条件的补助1000元！洛阳市印...
  • 最低气温10℃ 风力较大！洛阳最新...
  • 洛宁县土桥村：牡丹花开醉游人
  • 宜阳县赵保镇：抗旱浇麦保丰收【...
  • 洛阳市“4·23”世界读书日全民阅...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605