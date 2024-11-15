省安委会第三明查暗访组第二阶段通报企业信息

2025年4月9日至4月24日，省安委会第三明查暗访组对洛阳市进行明查暗访，检查中发现了部分企业和机构存在着问题隐患。

2025年4月9日至4月24日，省安委会第三明查暗访组对洛阳市进行明查暗访，检查中发现了部分企业和机构存在着问题隐患。 2025年4月9日至4月24日，省安委会第三明查暗访组对洛阳市进行明查暗访，检查中发现了部分企业和机构存在着问题隐患： 一、洛阳盈富矿业开发有限公司 4月9日，省安委会第三明查暗访组对洛阳盈富矿业开发有限公司开展安全生产明查暗访过程中，根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》，发现该单位存在3项重大事故隐患：1.未按照国家标准每年对通风系统进行检测，2.未配备具有矿用产品安全标志的便携式气体检测报警仪，3.缺少《金属非金属矿山安全规程》规定的开拓系统图、水文地质剖面图。已移交当地相关部门进行挂牌督办。 二、洛阳市偃师区高龙镇凯利达(河南)生物科技有限公司 4月10日，省安委会第三明查暗访组对洛阳市偃师区高龙镇凯利达(河南)生物科技有限公司开展安全生产明查暗访过程中，发现该单位存在企业提供的安全生产责任制缺少与生产有关的重点岗位(生产、技术、设备、生产车间等)的安全职责；企业缺少吊装、盲板抽堵、动土、断路特殊作业管理制度；现场查看污水处理，双氧水储罐区等岗位未制定操作规程等重大事故隐患。根据《安全生产法》第四条和根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准》第十六条~十八条之规定，判定该单位为重大事故隐患单位，已移交当地相关部门进行挂牌督办。 三、嵩县人民医院田湖分院项目 4月11日，省安委会第三明查暗访组在嵩县人民医院田湖分院项目检查时发现劳务分包单位专职安全管理人员安全考核证书单位与实际不符；依据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2024版)》判定该项目存在重大安全生产隐患。已移交当地相关部门进行挂牌督办。 四、洛阳迪曼家具有限公司 4月12日，省安委会第三明查暗访组对洛阳迪曼家具有限公司开展明查暗访过程中，发现车间内属于粉尘爆炸危险场所，内部设置了库房人员办公室，依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)第十一条，属于重大事故隐患范畴；车间外除尘器未设置锁气卸灰装置，依据《工贸企业重大事故隐患判定标准》(应急管理部令第10号)第十一条(六)，属于重大事故隐患范畴。已移交当地相关部门。④