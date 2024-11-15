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4月24日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.23 18:06
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　　当前，全市各牡丹观赏区内，中晚花期牡丹正相继盛放。

　　国家牡丹园：全园共有约450个品种牡丹开放，主要分布在北园牡丹花海、南园牡丹展览馆后、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆。其中：盛开的牡丹品种有黑豹、金杯、佛山石、青龙卧粉池、假葛巾、雨中曲、金碗、公主、卡罗莱、长寿乐、不可能的梦、丁香紫、群乌、天鹅骄子、皇冠、金帝、威苏威、紫红殿、海黄、红重、盛丹炉、迟蓝、春蓝、白王狮子、绿幕隐玉、天衣、无暇玉、垂头蓝、银粉金鳞、麟凤、镰田藤、黑妞、御所樱、首案红、春柳、洛阳红等；初开的牡丹品种有豆绿、金阁迎夏、黄焰、芭茨拉、索太阳、盛宴、绿香球等。园内荷包牡丹、月季、紫藤、棣棠、刺玫等竞相绽放。

国家牡丹园(豆绿)

　　王城公园：全园共有约240个品种牡丹开放，主要分布在月亮门内、牡丹仙子、春晓岸、王城春早观赏区。其中：盛开的牡丹品种有丁香紫、金阁、春柳、绿洲缠丝、绿幕隐玉、公主、黄冠、海黄、豆绿等；初开的牡丹品种有希拉里、柠檬梦、黑凤、棒棒糖等。晚开坛内高山牡丹雪映桃花、白妙、蓝月亮、冠群芳、珠光墨润、银红巧对、粉中冠、胜葛巾、黄翠羽等争奇斗艳。月亮门内早、中、晚开品种高山牡丹同时绽放。此外，园内木香、蔷薇、猥实等竞相绽放。

王城公园(柠檬梦)

　　中国国花园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在五月坊。其中：盛开的牡丹品种有长寿乐、紫宫格、宝莲灯、连鹤、花王(五月坊)等；初开的牡丹品种有皇冠、白王狮子、黄嘉门、铜云、日向(五月坊)等。园内芍药、虞美人、美丽月见草等竞相绽放。

中国国花园(五月坊内)

　　隋唐城遗址植物园：全园共有约100个品种牡丹开放，主要分布在外来园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有名望、绿香球、黑豹、春柳、海黄、雪映桃花等；初开的牡丹品种有金阁、魔术巡演、奥奇、绘彩、黑凤、芭茨拉等。此外，园内芍药、荷包牡丹、荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(雪映桃花)

　　国际牡丹园：全园共有约490个品种牡丹开放，主要分布在万芳园、九色园、锦绣园和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有岛乃藤、新时代、海黄、瑞旭红、黑海盗、寒樱狮子、黄冠、连鹤、八束狮子、七福神、紫红殿、岛大臣、圣代、花大臣、花王、花竞、雪莲、旭港等；初开的牡丹品种有长寿乐、白妙、金阁、中国龙、镰田锦等。园内荷包牡丹、金丝楸、猬实等竞相绽放。

　　神州牡丹园：全园共有约370个品种牡丹开放，主要分布在牡丹文化区、花舞神州、盛世花海、牡丹精品区、百年牡丹林等处。其中：盛开的牡丹品种有赛墨莲、八束狮子、八重樱、新七福神、八千代椿、夏威夷珊瑚粉、珊瑚魅力、珊瑚落日、绿幕隐玉、春柳等；初开的牡丹品种有芭茨拉、黑美人、金丝雀、红辉狮子、御前表演、海黄、红色魅力等。园内棣棠、樱花、紫藤等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组
2025年4月23日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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