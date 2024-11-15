即日开始！洛阳征集省科学技术奖提名

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起洛阳征集2025年度河南省科学技术奖提名项目。

洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，即日起洛阳征集2025年度河南省科学技术奖提名项目。

河南省科学技术奖实行限额提名制度，不受理自荐。其中，河南省科学技术杰出贡献奖注重提名长期从事科学技术创新工作并取得重大成就，为河南经济社会发展作出杰出贡献的一线科学家，洛阳限提名1人。河南省自然科学奖、省技术发明奖和省科学技术进步奖坚持优中选优，申报本部门、本系统对推动社会发展有重要意义，产生预期可见的、有重大应用价值的优秀科技成果。河南省科学技术合作奖注重提名在合作研究、开发，培养人才，促进科学技术交流与合作中作出重要贡献，并对河南经济社会发展具有重要推动作用，长期友好的外国人或外国组织。

获得河南省科学技术奖的相关单位和个人将获得奖金和荣誉奖励。相关单位须将提名书于4月30日17时前报洛阳市科技局，经形式审查、推荐后，登录河南政务服务网在线填写提名书。咨询电话：63926936。（洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 尚琳 李亚楠 文/图）