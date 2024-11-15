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洛阳高中生必看！省教育考试院发布学业水平考试时间及内容
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2025.04.23 13:12
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　　昨日，省教育考试院官网发布《河南省2024级普通高中学生学业水平合格性考试常见问题解答》。具体内容如下：

　　1.考试对象？

　　答：2024级普通高中在校学生必须参加学业水平合格性考试。获得E等级或因故未参加学业水平考试的2023级学生，应参加相应学科的补考。

　　2.高一阶段考试科目？

　　答：普通高中学业水平合格性考试高一阶段考试科目为：历史、地理、化学、生物学。

　　3.考试时间和时长？

　　答：历史、地理、化学、生物学学科的考试时间安排在2025年5月17日。历史、地理、化学、生物学等学科试卷卷面分值为100分，考试时长为70分钟。具体考试时间为：

　　历史：2025年5月17日上午8:30-- 9:40

　　地理：2025年5月17日上午10:30--11:40

　　化学：2025年5月17日下午14:30--15:40

　　生物学：2025年5月17日下午16:30--17:40

　　4.高一阶段科目考试内容？

　　答：各学科考试内容为普通高中课程标准(2017年版2020年修订)规定的必修课程内容。具体考试范围：

　　历史：《普通高中历史课程标准(2017年版2020年修订)》所规定的必修课程“中外历史纲要”模块的内容。

　　地理：《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》所规定的必修课程“地理1”和“地理2”两个模块的内容。

　　化学：《普通高中化学课程标准(2017年版2020年修订)》所规定的必修课程的内容。

　　生物学：《普通高中生物学课程标准(2017年版2020年修订)》所规定的必修课程“分子与细胞”和“遗传与进化”两个模块的内容。

　　5、学考成绩如何呈现？

　　答：考试成绩按人数所占比例依次由高到低分为A、B、C、D、E五个等级，其中E等级为不合格。经批准设立的新疆、西藏民族班学生合格性考试成绩单独划定。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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