“十四省名城联动 千万里国色芳华”大型融媒体联动报道持续引发热烈反响

4月2日至22日，“十四省名城联动 千万里国色芳华”大型融媒体联动报道接连推出14篇重磅新闻稿件，奏响“以牡丹为媒谱写协同发展新篇章”的时代强音。

各地报纸相关版面(资料图片)

《花开时节动京城》《一城天香醉千年》《花开富贵垫江红》《国色芳华续新章》《牡丹怒放春意浓》《汉风千年满城芳》《国色倾城绽曹州》《药都牡丹流韵长》《“紫霞仙”艳冠群芳》《河州牡丹绽芳华》《黄河岸边牡丹醉》《牡丹重彩染秦风》《草原牡丹别样红》《北国“牡丹”添国色》……

4月2日至22日，“十四省名城联动 千万里国色芳华”大型融媒体联动报道接连推出14篇重磅新闻稿件，奏响“以牡丹为媒谱写协同发展新篇章”的时代强音。在互联网平台上，一系列与本次活动有关的海报、微博话题、短视频、联动直播等引发广泛关注，相关话题多次登上热榜。截至目前，全网累计阅读量已超过8000万次，其中＃十四省名城联动共赏国色芳华＃微博话题阅读量超过60万次，洛阳直播观众近5万人次。

在微博话题＃一朵牡丹连起了十四座城的春天＃＃十四省名城联动 共赏国色芳华＃＃十四省名城联动 共享国色芳华＃的评论区，各地网友纷纷晒出与牡丹的合影，讲述与牡丹的难忘故事。

“好美的洛阳牡丹”“看了联动直播，牡丹开得太令人惊艳了”“我们邢台有汉代的牡丹”“看国色芳华，赴牡丹之约”……在联动报道相关微博和短视频评论区，网友纷纷点赞，表达对牡丹的喜爱和向往。

“何人不爱牡丹花，占断城中好物华。”4月的华夏大地，从南到北，牡丹陆续绽放。由洛阳日报社发起的“牡丹之约”，联动山东菏泽日报、湖北襄阳融媒、重庆晚报等，总计14个省(区、市)的14家城市主流媒体，以牡丹为墨、山河为纸，聚焦14座城市在牡丹产业、文旅融合等领域的新业态、新现象，共绘高质量发展新图景。

此次活动以“国色芳华”为主题，以牡丹为纽带，展现14座城市的牡丹特色、牡丹产业、风土人情、发展画卷，借助文字、图片、短视频、直播等全媒体报道形式，实现线上线下同频共振，全方位展现牡丹文化的独特魅力和城市发展的蓬勃生机，多角度呈现大美中国的春日图景和锦绣山河。

目前，14座城市的大型融媒体联动报道仍在有序推进，敬请持续关注。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚）