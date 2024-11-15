以路为笔，绘出交旅融合新“途”景。日前，生态伏牛1号旅游公路庙子镇段涂鸦大赛正式启动。参赛者可结合沿线民居院墙、街巷及天然地形发挥“艺术创想”，以水墨勾勒自然风光，以色彩讲述民俗故事，以笔触记录振兴成果。这场“大地画布”上的艺术盛宴，为旅游公路注入文艺灵魂，更将打造一条融合生态底色与人文亮色的景观长廊，令人期待。

以路为笔，绘出交旅融合新“途”景。日前，生态伏牛1号旅游公路庙子镇段涂鸦大赛正式启动。参赛者可结合沿线民居院墙、街巷及天然地形发挥“艺术创想”，以水墨勾勒自然风光，以色彩讲述民俗故事，以笔触记录振兴成果。这场“大地画布”上的艺术盛宴，为旅游公路注入文艺灵魂，更将打造一条融合生态底色与人文亮色的景观长廊，令人期待。

最美的风景在路上。无论是新疆独库公路的天山绝景，还是川西大小环线的高原风光，再或是湖北“音乐公路”的悦耳回响……而今，兼顾便捷与自由的公路旅游越来越受旅行者青睐。相较于传统旅行方式，公路旅游能带给人们更强的沉浸感和体验感。游客可以灵活安排时间和路线，或开车，或骑行，奔驰在风景如画的公路上，时不时停车驻足观赏，在自己的节奏中感受旅途的惬意。同时，在公路旅游中游客的旅游时长更长、消费意愿更高，“路衍经济”活力十足。相关调查报告显示，去年，中国自驾公路旅行突破6.08亿人次，带动旅游、民宿、租车等相关行业产值达6762亿元。可以说，一条条蜿蜒的公路已成为激活文旅经济的“金丝带”，为沿途各地发展增辉添彩。

这些年，洛阳把准趋势、多措并举推进旅游公路建设，先后出台《创建全省“四好农村路”示范市实施意见》《关于加快推进旅游公路建设的实施意见》等文件，规划先行，明确建设标准、任务目标和保障措施；开通旅游公交专线，推动“客货邮”融合发展，引入无人机巡检等智能装置，让基础设施与智慧服务同频共振；黄河古都一号旅游公路洛阳段、生态伏牛1号旅游公路入选全省首批公路旅游“特色路”创建路线……我们将全域旅游公路网编织成文旅融合“经纬线”，打造出独具特色的旅游公路品牌体系。

路既是旅途，也是通道，既标示方向，也拓展空间。进一步挖掘地域特色、加强设施建设、强化服务功能，将交通动脉与山水人文深度融合，我们就能让“交通线”升级为“风景线”“产业线”，奏响乡村振兴与文旅融合的协奏曲。(洛平)