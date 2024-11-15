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市政协召开党组（扩大）会议暨理论学习中心组集体学习研讨
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.23 08:16
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　　昨日，市政协召开党组(扩大)会议暨理论学习中心组集体学习研讨。市政协党组书记、主席孙延文主持并讲话。

　　会议传达学习中共中央政治局会议精神、习近平总书记在中央周边工作会议上的重要讲话精神、习近平总书记在会见国际工商界代表时的重要讲话精神等，传达学习全国、省、市有关会议和文件精神。

　　会前，市政协党组理论学习中心组成员认真学习了习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述。会上，与会人员围绕学习内容开展集体学习研讨，结合自身思想和工作实际进行交流发言。

　　孙延文强调，要提高站位、强化认识，深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，准确理解把握中央八项规定及其实施细则的核心要义、实践要求，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一以贯之、锲而不舍把作风建设引向深入。要以上率下、以身作则，发挥好“关键少数”的示范带动作用，带头严守纪律规矩、带头践行党的群众路线、带头弘扬真抓实干优良作风、带头履行管党治党政治责任，以自身正、自身净、自身硬带动形成良好风气。要对标对表、严格自律，深入贯彻落实中央、省委、市委部署要求，持之以恒推进党的作风建设，不断涵养浩然正气，以过硬作风推动政协各项工作不断迈上新台阶。要深化改革、勇于创新，结合政协工作实际，聚焦关键工作，改革思维理念，创新思路举措，积极探索务实有效的工作抓手，不断激发干事创业精气神，为现代化洛阳建设作出更大贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 冯波）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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